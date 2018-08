Aushang an der Uni Frankfurt

Initiative hat "Mietentscheid" in Frankfurt gestartet

Sozialwohnungen fehlen, Mieten steigen: Die Initiative "Mietentscheid" hat in Frankfurt mit dem Sammeln von Unterschriften begonnen, um die Lage zu verbessern. Die Stadt bezweifelt die Zulässigkeit der Aktion.

Rund 20.000 Unterstützer sollen gefunden werden. Denn dann müsste sich das Stadtparlament in jedem Fall mit den Forderungen befassen, die das Frankfurter Bündnis für seinen sogenannten "Mietentscheid" zusammengetragen hat. Am Samstag hat die Initiative mit dem Sammeln der Unterschriften begonnen.

"Mietentscheid"-Sprecher Alexis Passadakis sprach zum Auftakt von einer lebhaften Beteiligung. "Wir sammeln sehr schnell sehr viele Unterschriften", sagte er. Offensichtlich sei der Frust vieler Menschen über die Situation in der Stadt sehr groß.

Slogan und Zweifel

Hinter der Aktion stehen unter anderem die Partei Die Linke, Mieter-Organisationen, Gewerkschafter, der Paritätische Wohlfahrtsverband und Hochschulgruppen. Sie wollen die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG gewissermaßen zwingen, ihre Geschäftspolitik zu ändern.

Das Unternehmen als größter Anbieter von Sozialwohnungen soll nur noch geförderten Wohnraum schaffen. Außerdem sollen Mieter, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen. "Wohnraum in Frankfurt? Gibt's nur noch in Offenbach", lautet der Slogan der Kampagne.

Das Rechtsamt der Stadt hat sich bereits zu den Forderungen geäußert und erklärt, es halte sie für nicht zulässig. Die Initiatoren aber wollen notfalls vor Gericht ziehen.

Bürgerentscheid möglich

Tragen sich mindestens drei Prozent der Wahlberechtigten in ihre Listen ein, was rund 15.000 Menschen entspricht, muss die Stadtverordnetenversammlung beraten. Lehnt sie mehrheitlich die Forderungen ab, kann es zu einer öffentlichen Abstimmung kommen, dem Bürgerentscheid.

Hierbei müssten nach aktuellem Stand mindestens 82.500 Frankfurter zustimmen, damit die Stadt die Forderungen umsetzen muss. Die Abstimmung könnte nach den Planungen des Bündnisses im Mai 2019 zusammen mit der Europawahl stattfinden.

Mieterbund: Unrechtmäßige Erhöhungen häufen sich

Unterdessen berichtete der Frankfurter Mieterschutzverein am Samstag, dass Mieter unrechtmäßige Erhöhungen oft aus Angst vor Kündigung akzeptierten. Geschäftsführer Rolf Janßen sagte, Betroffene sollten Erhöhungsgesuche immer erst prüfen lassen. Habe der Mieter die Vertragsänderung erst einmal akzeptiert, sei die Mieterhöhung kaum noch rückgängig zu machen.

Janßen zufolge häufen sich bestimmte Fälle, seit es in Frankfurt so schwer ist, eine neue Wohnung zu finden. Zum Beispiel falle auf, "dass Hausverwaltungen erstaunliche Fehler machen". So habe kürzlich habe eine große Hausverwaltung vielen Mietern eine Erhöhung geschickt und dabei eine "Kappungsgrenze" von 20 Prozent benannt.

In Frankfurt liege dieses Limit für erlaubte Mieterhöhungen innerhalb von drei Jahren aber bei 15 Prozent der alten Miete. Besagte Hausverwaltung sei für Tausende Wohnungen zuständig und müsse daher die Rechtslage kennen.