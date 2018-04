Überzogene Gebühren, Druck und Drohungen: Es gibt nach wie vor Inkasso-Unternehmen, die unseriös arbeiten. Das zeigt eine Studie. Eine Offenbacherin hat die Praktiken von Geldeintreibern zu spüren bekommen.

Die Schuldengeschichte von Angelika begann vor etwa zehn Jahren, als die Offenbacherin ihren Job bei der Post verlor. Die Frau, die ihren Nachnamen und ihr Alter nicht publik machen will, wurde arbeitslos.

Kurz zuvor war ihr Auto kaputt gegangen. Um die Reparatur zu bezahlen, hatte sie ihr Konto bei der Deutschen Bank überzogen und einen Dispo-Kredit in Anspruch genommen, erzählt sie: "Den konnte ich dann leider nicht mehr zurückzahlen."

Der Schuldenberg wächst rapide

Bald darauf meldete sich bei ihr das Inkasso-Unternehmen Hoist Finance. Angelika bekam fast jede Woche Briefe und ständig Anrufe. Man gehe mit ihr zum Teil ziemlich rabiat um, meint die Offenbacherin: "Das ist Psychoterror."

Angelikas Schuldenberg wuchs rapide: Anfangs hatte sie nach eigenen Angaben rund 1.100 Euro Schulden. Daraus wurden im Laufe der Jahre knapp 2.000 Euro. Das rechnete die Inkasso-Firma zuletzt in einem Schreiben vor zwei Jahren vor.

Inkasso-Firma gibt sich diplomatisch

Hoist Finance will den Fall nicht kommentieren. Generell heißt es, man lege Wert auf einen höflichen Umgang. Die Mitarbeiter sollten Verständnis für die Kunden zeigen: "Sollten sie in Einzelfällen unhöflich erscheinen oder eine Situation nicht richtig erfasst haben, entschuldigen wir uns selbstverständlich dafür."

Wie eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zeigt, setzen immer noch viele Inkasso-Unternehmen die Betroffenen immens unter Druck. Mitunter drohen sie, man werde deren Konto pfänden. Oder sie drohen gar mit Gefängnis, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Anders als es der Name vermuten lässt, greift das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken, 2013 in Kraft getreten, in solchen Fällen nicht.

Studie kritisiert zu hohe Gebühren

Fantasiegebühren können die Inkasso-Unternehmen dank des Gesetzes immerhin nicht mehr kassieren. Sie müssen sich seit 2013 an den Sätzen orientieren, die für Rechtsanwälte gelten. Doch die reizen sie in der Regel voll aus.

Ist eine Rechnung von nur einem Euro nicht beglichen, verlangen die meisten Inkasso-Firmen bereits für den ersten Standardbrief 70 Euro. Angesichts des kleinen Aufwands sei das zu viel, heißt es beim Institut für Finanzdienstleistungen (iff), das die Studie erstellt hat. Angemessen seien bis zu 20 Euro.

Zudem sollten Inkasso-Firmen laut Studie besser kontrolliert werden. Für die Aufsicht sind je nach Bundesland unterschiedliche Gerichte zuständig, in Hessen das Oberlandesgericht Frankfurt. Das Institut für Finanzdienstleistungen schlägt vor, damit bundesweit eine einzige Aufsichtsstelle zu beauftragen. Da ist man sich sogar mit dem Bundesverband deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) einig.

Schuldnerberater mindert psychischen Druck

Die Offenbacherin Angelika hat sich mit ihrem Problem mittlerweile an eine Schuldnerberatung gewendet, betrieben vom Diakonischen Werk in Offenbach . Zuständig ist dort für den Fall Michael Franke. Er hat den Schriftverkehr mit dem Inkasso-Unternehmen Hoist Finance übernommen und konnte so erreichen, dass Angelika nicht mehr permanent kontaktiert wird.

Er sieht den durch die Zinsen immer weiterwachsenden Schuldenberg von Angelika zwar kritisch, weil das für sie bis heute eine extreme finanzielle Belastung ist. Allerdings kann er in diesem Fall rechtlich wenig ausrichten. Denn sowohl mit ihrer Berechnung als auch mit ihrer Vorgehensweise würde die Inkasso-Firma nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Deshalb hofft auch Franke, dass der Gesetzgeber beim Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken entsprechend nachbessert.

