In Hanau wird nicht gekleckert: Nach dem gigantischen Innenstadtumbau wird aus einer US-Kaserne ein neues Wohnviertel. Im Pioneer-Park soll sich die Mittelschicht wohlfühlen - dank fairer Preise und Europas größter Ladestation für E-Autos und E-Bikes. Unser Innovations-Check.

Innovative Orte in ganz Hessen machen den Alltag ihrer Bewohner mit ausgefallenen Ideen lebenswerter und könnten damit vielen als Vorbild dienen. hessenschau.de und die hessenschau waren im ganzen Bundesland unterwegs und haben dabei unter anderem eine wasserstoffbetriebene Chipstüte und die kleinste Großstadt Hessens entdeckt. Immer mit dabei: Umwelttipps für Jedermann. Heute im Innovations-Check: Hanau.

Bald wird die Stadt die 100.000-Einwohner-Marke knacken: Hanau ist auf dem Weg, Hessens kleinste Großstadt zu werden. Um die Innenstadt zu beleben, haben sich die Verantwortlichen bereits ins Zeug gelegt. Anstatt auf der grünen Wiese entstand mitten in der Innenstadt ein Einkaufszentrum. Gleich nebenan: der neu gestaltete Busbahnhof.

Wie überall im Rhein-Main-Gebiet ist auch in Hanau Wohnraum knapp. Deshalb wird die Konversion auf dem ehemaligen US-Stützpunkt weiter vorangetrieben: Auf dem Gelände der früheren Pioneer-Kaserne soll ein neues Wohnviertel für tausende Menschen entstehen. Die Bauarbeiten laufen bereits, und hessenschau.de hat sich dort umgeschaut.

Schöner wohnen auf einem Kasernen-Gelände? Das ist erstmal schwer vorstellbar. Doch geht es nach den Verantwortlichen, wird im Pioneer Park Hanau im Stadtteil Wolfgang wenig von der US-Army-Atmosphäre übrig bleiben. Wo früher US-Streitkräfte auf dem rund 50 Hektar großen Areal lebten, soll in den kommenden Jahren ein Viertel für rund 4.000 bis 5.000 Menschen entstehen - mit Kita, Schule und Geschäften.

"Im Triangle Housing, ein Teilareal des Geländes, werden 372 Wohnungen als Eigentumswohnungen angeboten", sagt Daniel Freimuth von der Stadt Hanau. Insgesamt sollen auf dem Areal 1.600 Wohneinheiten entstehen - von günstig bis hochpreisig für alle Einkommensschichten. Die ersten Wohnungen sollen Ende des kommenden Jahres fertig sein, das gesamte Projekt bis 2022.

Weitere Informationen Konversion in Hanau Mit dem Abzug der Amerikaner im Jahr 2008 aus Hanau wurden über 300 Hektar ehemalige militärische Fläche in der Stadt frei, über 200 wurden bereits für die zivile Nutzung umgewandelt. Die Pioneer-Kaserne mit knapp 50 Hektar ist das größte Konversionsprojekt in Hanau. Ende der weiteren Informationen

Zu den günstigeren gehören eben genannte Eigentumswohnungen im Triangle Housing. Sie werden ab einem Quadratmeterpreis von 2.000 Euro verkauft. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung für 200.000 Euro? Davon können Frankfurter oder Wiesbadener nur träumen.

Hinter den Preisen steckt laut Marc Weinstock, Geschäftsführer der zuständigen Projektentwicklungsgesellschaft LEG Hessen-Hanau, eine Strategie. "Was wir suchen, sind Normalverdiener aus der Mittelschicht", sagt er. Denn diese bleiben seiner Meinung nach zwischen Mietern mit Wohnberechtigungsschein und Besserverdienern auf der Strecke. "Ich sage es mal klischeemäßig: Das Pärchen, auf das wir abzielen, ist der Polizist und die Krankenschwester", sagt Weinstock. Die Eigentümer müssten die Wohnungen selbst nutzen, Spekulanten seien unerwünscht.

Auch die Stadt Hanau betont, wie wichtig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sprecher Freimuth gibt sich diplomatisch: "Es ging nicht um die klassischen Sozialbauprogramme, sondern darum, etwas ganz Neues zu erfinden." Projektentwickler Weinstock nimmt dagegen kein Blatt vor den Mund: "Sie haben hier in Hanau ein Übermaß von all dem, was nicht wünschenswert ist aus Sicht einer Stadt." Und meint damit "zu viele Menschen, die am Existenzminimum und nur noch von staatlichen Geldern leben, zu viele, die keiner geregelten Arbeit nachgehen, zu viele Transferhilfeempfänger."

Für das Klientel, das sich die Verantwortlichen so stark herbeisehnen, soll auf dem Grundstück eine Kita und eine Schule gebaut werden. Später sollen auch noch Einzelhandelsflächen dazu kommen. Vorerst müssen die neuen Bewohner allerdings in einen Supermarkt pilgern, der rund einen Kilometer entfernt ist. Platz für eine gute Infrastruktur ist reichlich vorhanden, riesige Lagerhallen und marode Gebäude werden nach und nach abgerissen. Die Kirche, das Pförtnerhäuschen und die Kantine stehen unter Denkmalschutz.

Auch in Sachen Mobilität denken die Entwickler groß: Es sollen verschiedene Stationen für E-Autos und E-Bikes entstehen."Wir haben das Ziel, die größte zentrale Ladestation Europas zu schaffen", sagt Weinstock. Es soll Carsharing über eine App angeboten werden, mehr als 100 Wagen - teils E-Autos, teil konventionelle Autos - sollen angeboten werden. Das Gelände ist groß, deshalb schwebt den Entwicklern vor, dass selbstfahrende Zubringer die Anwohner abholen und zu den Stationen mit den E-Autos bringen. "Die selbstfahrenden Mobile sind allerdings noch eine Genehmigungsfrage. Technisch geht das, aber das Rechtliche muss abgeklärt werden", so Weinstock.

Auch die benötigte Energie soll auf dem Gelände erzeugt werden, mittels Kraft-Wärme-Kopplung. "Wir werden kleine Kraftwerke installieren und sowohl Wärme als auch Strom erzeugen", so Weinstock.

Bezahlbarer Wohnraum ist im ganzen Rhein-Main-Gebiet bekanntlich knapp. Dass Hanau aus dem Pioneer-Park kein Luxusviertel machen will, halten wir deshalb für vorbildlich - auch wenn nur in einem Bereich des Areals erschwingliche Eigentumswohnungen auf den Markt kommen. Dass die neuen Bewohner quasi vor der Haustüre E-Bikes und E-Autos angeboten bekommen, gibt ein dickes Umweltplus. Ein Gemütlichkeitsplus bekommt die Idee, selbstfahrende Mobile einzusetzen, um lauffaule Neubewohner abzuholen. Was uns allerdings zu denken gibt: Einkommensschwache oder arbeitslose Menschen werden unserem Empfinden nach bewusst aus Teilen des neuen Quartiers ausgeschlossen.