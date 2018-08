Hungen hat es drauf, unaufgeregt und effektiv das Klima zu schützen. Dort sitzt Annika Ploenes, die erste Klimaschutzbeauftragte im Kreis Gießen. Sie will Bürger beim aktiven Klimaschutz im Alltag begleiten - das fängt schon beim Frühstück an. Unser Innovations-Check.

Innovative Orte in ganz Hessen machen den Alltag ihrer Bewohner mit ausgefallenen Ideen lebenswerter und könnten damit vielen als Vorbild dienen. hessenschau.de und hessenschau waren im ganzen Bundesland unterwegs und haben dabei unter anderem eine wasserstoffbetriebene Chipstüte und die kleinste Großstadt Hessens entdeckt. Immer mit dabei: Umwelttipps für Jedermann. Heute im Innovations-Check: Hungen (Gießen).

Ein schöner Badesee, lauschige Plätzchen am Ufer und Schwäne, die es sich in den angrenzenden Gärten gemütlich machen. Sonnenanbeter kommen im Sommer in Scharen an den lnheidener See, der am Rande der Wetterau liegt.

Weitere Informationen hessenschau auf Sommertour Die hessenschau sendet am 5. August um 19.30 Uhr live aus Hungen. Ende der weiteren Informationen

Groß gefeiert wird dort einmal im Jahr: beim Seefest. Doch die Kleinstadt mit ihren rund 12.450 Einwohnern kann weitaus mehr als Feiern und Chillen: In Sachen Klimaschutz liegt sie in Hessen weit vorne.

Die Klimaschutzmanagerin Annika Ploenes Bild © privat

Hungen leistet sich seit rund einem Jahr eine eigene Klimaschutzbeauftragte, die Stelle wird zu 70 Prozent vom Bundesumweltministerium gefördert. Und diese hat ordentlich zu tun: "Es werden neue Photovoltaik-Anlagen installiert, Gebäude werden gedämmt, Fenster ausgetauscht", sagt die 29 Jahre alte Annika Ploenes. Neben dem Bereich Gebäudesanierung gehört auch zu ihren Aufgaben, die Bürger energieeffizienter mit Trinkwasser zu versorgen.

Außerdem organisiert die Klimaschutzmanagerin, deren Stelle auf zwei Jahre befristet ist, Veranstaltungen. "Bei der Dämmung von Gebäuden gibt es Leute, die sagen, man könne ein Haus auch kaputt dämmen. Das hat einen schlechten Ruf." Da wolle sie aufklären, aber nicht erziehen, wie sie betont. Sehr gut angenommen wird laut Ploenes auch die Energieberatung für Menschen, die ihren Verbrauch senken wollen.

Weitere Informationen Klimaschutzkonzepte als Grundlage Hungen hat zwei Klimaschutzkurzkonzepte für die städtischen Liegenschaften und der energieeffizienten Trinkwasserversorgung erstellt. Auf dieser Grundlage wurde der Job der Klimaschutzmanagerin geschaffen. Ende der weiteren Informationen

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) lobt die neue Stelle. "Ich halte sehr viel von Klimaschutzbeauftragten, die alles koordinieren. Sie sind goldwert", sagt Andrea Graf vom Landesverband Hessen. Schwierig sei aber, dass die Klimaschutzmanager oftmals befristete Stellen hätten. Kaum seien sie richtig eingearbeitet, laufe die befristete Stelle schon wieder ab.

Weitere Informationen So schützen Sie das Klima schon beim Frühstück Wie gelangen die frischen Brötchen auf den Frühstückstisch? "Fahre ich mit dem Auto schlagen bei einem Kilometer durchschnittlich zirka 190 Gramm CO2 zu Buche", sagt Ploenes. Das könne vermieden werden. Die Brötchen selbst seien nicht so das Problem, sie belasten das Klima mit nur zirka 650 g CO2 pro Kilogramm.

"Fahre ich mit dem Auto schlagen bei einem Kilometer durchschnittlich zirka 190 Gramm CO2 zu Buche", sagt Ploenes. Das könne vermieden werden. Die Brötchen selbst seien nicht so das Problem, sie belasten das Klima mit nur zirka 650 g CO2 pro Kilogramm. Soll Margarine oder Butter aufs Brötchen? Margarine! Denn Butter belastet das Klima mit 23.800 g CO2 pro kg sehr stark, während Margarine nur eine Auswirkung von 1.350 g CO2 pro kg hat. Für die Herstellung von 250 g Butter werden vier bis fünf Liter Milch benötigt. Die Kühe, die die Milch liefern, stoßen beim Verdauungsprozess viel Methan aus, das noch schädllicher ist als CO2.

Margarine! Denn Butter belastet das Klima mit 23.800 g CO2 pro kg sehr stark, während Margarine nur eine Auswirkung von 1.350 g CO2 pro kg hat. Für die Herstellung von 250 g Butter werden vier bis fünf Liter Milch benötigt. Die Kühe, die die Milch liefern, stoßen beim Verdauungsprozess viel Methan aus, das noch schädllicher ist als CO2. Was kommt nun drauf aufs Margarinebrot? Tierische Produkte wie Käse und Fleisch belasten das Klima deutlich stärker als ein Frucht- oder Gemüseaufstrich, wie Ploenes sagt. Andrea Graf vom BUND wird da noch deutlicher: "Beim Klimaschutz geht es vor allem darum, weniger Fleisch zu essen."

Tierische Produkte wie Käse und Fleisch belasten das Klima deutlich stärker als ein Frucht- oder Gemüseaufstrich, wie Ploenes sagt. Andrea Graf vom BUND wird da noch deutlicher: "Beim Klimaschutz geht es vor allem darum, weniger Fleisch zu essen." Das Frühstücksei darf natürlich nicht fehlen. Ploenes Tipp: Wer das Klima schonen will, greift statt zu dem Ei aus konventioneller Herstellung (1.931 g CO2 pro kg) zu dem Ei aus ökologischer Herstellung (1.542 g CO2 pro kg).

Ploenes Tipp: Wer das Klima schonen will, greift statt zu dem Ei aus konventioneller Herstellung (1.931 g CO2 pro kg) zu dem Ei aus ökologischer Herstellung (1.542 g CO2 pro kg). Darf es noch eine Tomate sein? Regionale Tomaten haben während der Saison eine Klimabilanz von 85 g CO2 pro kg, Tomaten aus beheizten Gewächshäusern verursachen dagegen rund 9.300 CO2 pro kg. Auch bei Obst macht es Sinn zu schauen, ob gerade Saison ist und wiel weit die Transportwege waren.

Regionale Tomaten haben während der Saison eine Klimabilanz von 85 g CO2 pro kg, Tomaten aus beheizten Gewächshäusern verursachen dagegen rund 9.300 CO2 pro kg. Auch bei Obst macht es Sinn zu schauen, ob gerade Saison ist und wiel weit die Transportwege waren. Generell gilt: Je mehr Verarbeitungsschritte, desto schlechter die CO2-Bilanz. Interessanter Fakt bei Milchprodukten: Je mehr Energie ein Nahrungsmittel liefert, desto mehr Energie hat es irgendwo anders auch gekostet. Dieser CO2-Rechner verrät, wieviel Sie beim Essen verbrauchen. Ende der weiteren Informationen

Auch an den Nachwuchs wird in Hungen gedacht. Für angehende Klimaschützer wurde in diesem Jahr wieder der Hungener Umwelt- und Klimaschutzpreis ausgelobt. Beworben haben sich Kindergärten wie die Kita Regenbogenland im Stadtteil Obbornhofen, der Verein NABU und eine Grundschule. Es geht um Streuobstwiesen, Mülltrennung, Ernährung und gesunde Lebensweise. In der Kita Regenbogenland werden zum Beispiel Hühner gehalten, die dort auch ausbrüten. Auf dem Kita-Hochbeet wachsen Tomaten, Radieschen, Erdbeeren und Kartoffeln.

Ploenes betont die soziale Komponente der Projekte: "Durch Klimaschutz entsteht ein Wir-Gefühl. Viele Dinge, die man im Klimaschutz machen kann, sind auch positiv für die Gemeinschaft." Eltern könnten ihren Kindern spielerisch beibringen, sparsam mit Ressourcen umzugehen, etwa beim Stromverbrauch.

Auch bei Urlaubsreisen ist es gar nicht so schwer, das Klima zu schützen. "Ich bin früher auch viel geflogen für längere Auslandsaufenthalte. Was ich allerdings ganz schlimm finde, ist das 'einfach mal kurz übers Wochenende' wegfliegen, weil es so billig ist", sagt Ploenes. Schlimmer als alles andere seien aber Kreuzfahrten. "Der CO2-Ausstoß ist riesig."

Wenn Sie den Beitrag bis hierher gelesen haben, dürfte Sie das jetzt nicht wundern: Hungen gehört seit dem vergangenen Jahr zu den Klima-Kommunen in Hessen. Schon seit 2009 gibt es dort einen Solarpark, der auf einer alten Erdhalde in Trais-Horloff entstanden ist. Die Fläche des Solarparks wird durch Schafe beweidet, Maschinen zum Mähen sind nicht notwendig.

Ebenfalls innovativ ist die Trinkwasserversorgung: Die Hochbehälter in Trais-Horloff und Obbornhofen sind mit PV-Anlagen ausgestattet, die Strom erzeugen. Denn die Pumpen in den Hochbehältern brauchen sehr viel Strom, um das Wasser in die Behälter hoch zu pumpen oder in die Ortschaft zu leiten. Sie laufen rund um die Uhr. Die PV-Anlagen erzeugen laut Stadt mehr Strom, als die Behälter verbrauchen.

Desweiteren wartet Hungen mit vier Photovoltaik-Anlagen auf Liegenschaften auf - auf Kindergärten, dem Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerwehr. Die Freibad-Erwärmung wird zum Beispiel mit einer Solaranlage erzeugt. Die Gesamtstromerzeugung durch erneuerbare Energien liegt laut Stadt bei etwa bei drei Millionen kWh. Treibende Kraft bei Klimaschutzprojekten ist ein Energiebeirat aus 14 Mitgliedern, der im Februar reaktiviert wurde und die Kommune berät.

Wow, was eine Kleinstadt alles für die Umwelt tun kann! Den Klimaschutz durch den neuen Job einer Klimaschutzbeauftragten zu institutionalisieren, holt das Thema aus der Ökoecke. Ein Manko ist sicher, dass die Stelle in Hungen befristet ist und zum Beispiel keine Projekte mit Schülern vorsieht. Was wir uns als Mieter und Normalos ohne Haus und Grundstück merken werden: Butter auch mal weglassen und den Traum vom Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff in der Karibik einfach abhaken.

Sommertour 2018 Die hessenschau auf Sommertour Der Sommer ist da. Das heißt, raus aus dem Studio: Die "hessenschau" ist wieder sieben Tage lang in Hessen unterwegs auf Sommertour und feiert das große Ferienfinale. Vom 30. Juli bis 5. August senden wir täglich live aus einem anderen Ort. Zur Übersicht

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, Sommertour, 5. August 2018, 19:30 Uhr