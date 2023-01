Defektes Fernwärmenetz in Wetzlar 70 Anwohner und eine Kita seit Wochen ohne warmes Wasser

In den Straßen dampft es heiß aus den Gullis, aber in den Häusern bleibt es kalt. Auch eine Kita ist betroffen. Wegen eines defekten Fernwärmenetzes in Wetzlar steht ein Energiedienstleister in der Kritik. Nicht zum ersten Mal.