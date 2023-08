Eigentlich soll auf dem Gelände des alten Frankfurter Polizeipräsidiums ein neues Quartier entstehen. Ein Investor hatte das Areal vor einigen Jahren für über 200 Millionen Euro gekauft. Jetzt ist das Unternehmen insolvent, die Folgen für das Projekt sind unklar.

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Group hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Zu den Projekten des Unternehmens gehört auch der Bau eines neuen Quartiers auf dem Gelände des alten Frankfurter Polizeipräsidiums.

Eine Sprecherin des Planungsdezernats der Stadt Frankfurt sagte dem hr am Donnerstag, man wisse noch nicht, was dies für das Projekt auf dem Areal des alten Polizeipräsidiums bedeute. Die Stadt müsse die Entwicklung abwarten.

Inflation und gestiegene Zinsen

Die Gerch Group macht in einer Pressemitteilung unter anderem die Inflation durch den Krieg in der Ukraine sowie die drastisch gestiegenen Zinsen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verantwortlich.

Neben der Dachgesellschaft Gerch Group seien auch die Unternehmensteile Gerch Development, Marathon Beteiligungsgesellschaft und Gerch Beteiligungen, aber nicht die einzelnen Immobilien-Projektgesellschaften von Gerch betroffen.

Gerch: Ziel, Immobilienprojekte trotzdem umzusetzen

Das Unternehmen wolle nun in Eigenverwaltung die angeschlagenen Unternehmensteile neu strukturieren. Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter.

"Unser primäres Ziel ist es, trotz der derzeitigen Krise in der Baubranche alle Immobilienprojekte umzusetzen und am Markt zu platzieren", wird Geschäftsführer Mathias Düsterdick in der Mitteilung zitiert. "Dafür starten wir ein umfassendes Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm." Unter anderem seien Gespräche mit allen Projekt- und Finanzierungspartnern geplant.

Büros, Wohnungen, Hotel und Kita

Der Projektentwickler plant auf dem Areal des alten Polizeipräsidiums umfangreiche Abriss- und Sanierungsarbeiten sowie Neubauten: Ein 175-Meter- Hochhaus soll Platz für Büros und Wohnungen schaffen. Auch ein Hotel und eine Kita sind für das neue Quartier geplant.

Das alte Polizeipräsidium in zentraler Lage nahe des Hauptbahnhofs ist über 100 Jahre alt und wird seit mehr als 20 Jahren nicht mehr von der Polizei genutzt. Nachdem es in eine Diskothek umgewandelt worden war, stand es lange leer.

Vor knapp fünf Jahren hatte die Gerch Group das Präsidium und das umgebende Areal vom Land Hessen für 212 Millionen Euro gekauft. Insgesamt wollte das Unternehmen mindestens 800 Millionen Euro in das Projekt investieren - und die Investitionen durch die Vermarktung später wieder einnehmen.

