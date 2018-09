Entwurf zum geplanten "Barbarossa Outlet Center" in Gelnhausen.

Entwurf zum geplanten "Barbarossa Outlet Center" in Gelnhausen. Bild © Stadt Gelnhausen

Das hessenweit erste innerstädtische Outlet-Center rückt näher. Die Stadtverordnetenversammlung Gelnhausen hat dem Projektentwickler GRK aus Leipzig den Zuschlag erteilt. Ende 2020 könnte Eröffnung sein.

Der Investor GRK darf das innerstädtische Outlet-Center in Gelnhausen bauen. Bei einer Abstimmung zur Auftragsvergabe entschieden sich die Stadtverordneten am Mittwochabend für den Projektentwickler aus Leipzig. Die Sachsen bekamen 19 Ja- und 15 Nein-Stimmen und setzten sich gegen den Konkurrenten ITP aus München durch.

Entscheidung für Center im August

Der Bau des Shopping-Centers mit Marken-Fabrikverkauf ist in der Kreisstadt im Mainz-Kinzig-Kreis seit geraumer Zeit ein viel beachtetes Thema. Im August hatten sich die Kommunalpolitiker für das Einkaufszentrum entschieden. Nun stand die Wahl des Investors an. CDU und Grüne gaben an, prüfen lassen zu wollen, ob die Beschlussvorlage rechtens ist.

Bürgermeister Daniel Christian Glöckner (FDP) ist einer der Befürworter des millionenschweren Großprojekts. Er verspricht sich von dem Outlet-Center eine Belebung des Einzelhandels und eine große Chance zur Innenstadt-Entwicklung. Er sprach am Mittwoch von einem stadthistorischen Moment und einem Impuls, um den Gelnhausen wohl von anderen Städten beneidet würde.

Eröffnung in gut zwei Jahren geplant

Glöckner geht davon aus, dass das Center Ende des Jahres 2020 oder Anfang 2021 öffnen könnte. Nach Angaben der Kommune wäre es das erste innerstädtische Outlet dieser Art in Hessen. Entstehen soll das Center in einem ehemaligen Kaufhaus.

Die von der Stadt gekaufte Immobilie steht seit Jahren leer. Zur Verfügung steht eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmetern. GRK will auf drei Geschossen das Outlet einrichten, in zwei weiteren sollen Büro-Räume und Wohnungen entstehen.

In Outlets werden Artikel zu Schnäppchenpreisen angeboten. Die Hersteller bieten B-Ware, Auslaufmodelle oder Artikel aus alten Kollektionen an.

Sendung: hr-iNFO, 27.09.2018, 0.00 Uhr