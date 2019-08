Multifunktionsarena am Kaiserlei rückt wieder näher

Investor verzichtet auf Bürgschaft Multifunktionsarena am Kaiserlei rückt wieder näher

In die Verhandlungen über den Bau einer Multifunktionshalle für Frankfurt am Kaiserlei ist nach Monaten wieder Bewegung gekommen. Das Bieterkonsortium Langano will bei der Finanzierung nun doch auf eine Landesbürgschaft verzichten.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Wende bei Verhandlungen für Mehrzweckhalle [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Bei der Planung einer Multifunktionshalle nahe dem Kaiserlei-Kreisel hat das Bieterkonsortoium Langano der Stadt Frankfurt ein alternatives Finanzierungskonzept vorgelegt. Dieses sehe keine Landesbürgschaft mehr vor, wie sie Langano lange gefordert hatte, teilte die Stadt am Dienstagabend mit.

Keine Mehrheit für Bürgschaft

Damit ist wieder Bewegung in das Projekt gekommen. Die Verhandlungen lagen monatelang auf Eis. Frankfurt hätte die Bürgschaft nämlich anteilig mit einer Rückbürgschaft absichern müssen. Dafür hätte es aber in der Stadtverordnetenversammlung keine Mehrheit gegeben.

Langano hatte bei der Ausschreibung für Bau, Finanzierung und Betrieb der Multifunktionsarena den Zuschlag als "erster Gesprächspartner" erhalten. Für das Konsortium hätten unter anderem die vereinsfreundlichen Konditionen für die Basketballer der Skyliners Frankfurt und Eishockey-Zweitligist Löwen Frankfurt gesprochen, so die Stadt.

Stadt will nächste Schritte einleiten

Das Einlenken der Tochter des französischen Sport‑ und Medienkonzerns Lagardère macht nun den Weg für einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens frei. Mit dem Verzicht Langanos auf eine Bürgschaft könne er die nächsten Schritte zur Realisierung des Projekts einleiten, sagte Bau- und Immobiliendezernent Jan Schneider (CDU).

Auch Wirtschafts- und Sportdezernent Markus Frank (CDU) zeigte sich erleichtert. Er hoffe, dass die in den vergangenen Wochen entstandene Verunsicherung bei den Vereinen nun beseitigt werden könne, sagte er.

Konkurrenzprojekt macht Druck

Langano war nicht zuletzt wegen eines möglichen Konkurrenzprojekts unter Druck geraten. Die kanadische Katz Group hatte außerhalb des Ausschreibungsverfahrens eigene Pläne für eine Multifunktionsarena am Flughafen angekündigt.

An Spekulationen über deren Realisierungsschancen wolle er sich nicht beteiligen, sagte Frank. Er werde sich aber auch die Pläne der Kanadier präsentieren lassen. "Vielleicht verträgt Frankfurt ja zwei Multifunktionsarenen."