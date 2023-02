Nach mehreren Stunden Sperre sind am Frankfurter Flughafen wieder Landungen möglich. Die Flugsicherung hatte den Anflug gestoppt. Grund war ein Flugzeugstau aufgrund großer IT-Probleme in den Systemen der Lufthansa.

Der Betrieb auf dem Frankfurter Flughafen ist anscheinend dabei, sich langsam wieder zu normalisieren. Wie ein Sprecher des Betreibers Fraport am Mittwochnachmittag erklärte, sind Landungen nun wieder möglich. Die Deutsche Flugsicherung hatte den Anflug am Vormittag gestoppt und Maschinen auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.

Grund war ein Flugzeugstau aufgrund großer IT-Probleme in den Systemen der Lufthansa. Dieser hatte dazu geführt, dass zahlreiche Maschinen nicht wie geplant abheben konnten. Von der Landesperre waren auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassten.

Keine Lufthansa-Starts

Lufthansa selbst stoppte am Mittag sämtliche Abflüge aus Frankfurt. Seit dem Morgen sind die Computersysteme der Airline unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport mussten rund 200 Flüge gestrichen werden. Wie viele Passagiere insgesamt betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Ursache: Durchtrennte Glasfaserleitung

Auslöser für die gravierenden Problem sind Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Die Deutsche Telekom hat diese Erklärung der Lufthansa am Mittag bestätigt: Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch. Von den Auswirkungen waren bereits am Dienstag viele Telekom-Kunden betroffen, vor allem im Großaum Frankfurt: Internet und Festnetz waren gestört.

Man arbeite "mit Hochdruck" an der Reparatur der Leitungen. "Wir sind mit allem, was verfügbar ist, vor Ort", sagte der Sprecher. Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits instandgesetzt worden. "Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück." Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte er.

Auswirkungen auch in München

Die Folgen der IT-Probleme reichen über Hessen hinaus: Auch am zweiten Drehkreuz in München stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Dort gab es zunächst keine Sperrung der Flugsicherung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber ein Option, so ein Sprecher.

An den anderen Konzern-Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal, erklärte ein Unternehmenssprecher. So sei in Zürich nur ein Flug gestrichen worden, und zwar der nach Frankfurt.

Bahn: Kapazitäten reichen aus

Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Bereits am Vormittag hatte Lufthansa alle innerdeutschen Flüge abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt in diesem Zusammenhang, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen. "Die Deutsche Bahn bietet mit ihren mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten generell ausreichend Kapazitäten, um die betroffenen Fluggäste befördern zu können", teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Streik am Freitag

Flugausfälle drohen bundesweit auch am Freitag: Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik in Frankfurt und an weiteren großen Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte. Verdi will trotz der großen IT-Probleme am Mittwoch an dem Streik festhalten. Man sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, sagte eine Gewerkschaftssprecherin.

Fraport geht davon aus, dass an diesem Tag kaum Flugbetrieb möglich sein wird. Passagiere sollten erst gar nicht am Airport erscheinen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Für Freitag waren in Frankfurt bislang gut 1.000 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren geplant.

