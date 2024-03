Trotz der Krisen und hohen Energiepreise der vergangenen Jahre hat sich das Familienunternehmen B.Braun wirtschaftlich erholen und den Umsatz verbessern können. Gerade in den Standort Melsungen will das Unternehmen jetzt weiter investieren.

Es läuft gut für den hessischen Medizintechnikhersteller B.Braun: Um exakt 3,0 Prozent konnte das Familienunternehmen aus Melsungen (Schwalm-Eder) im Jahr 2023 seinen Umsatz steigern - auf 8,8 Milliarden Euro. Das geht aus der am Donnerstag vorgestellten Bilanz für das vergangene Jahr hervor.

Gerade in den Hauptstandort Melsungen wolle das Unternehmen weiter investieren, sagte die Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun auf der virtuellen Bilanz-Pressekonferenz.

Dort sollen in den Jahren 2024 und 2025 zwei neue Werke in Betrieb gehen – für Infusionspumpen, Dialysemaschinen und medizinische Einwegausrüstung.

B.Braun mit Sitz in Melsungen stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente und Pflaster her.

