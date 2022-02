Autofahrer haben in Hessen im vergangenen Jahr wieder öfter im Stau gestanden. Die Vollsperrung der Salzbachtalbrücke sorgte dabei für die meisten Wartezeiten.

25.164 Stunden - oder 1.049 Tage. So lange standen Hessens Autofahrerinnen und Autofahrer 2021 zusammengezählt im Stau. Das waren 7.661 Stunden oder 24 Prozent mehr als 2020, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Donnerstag in seiner Jahresbilanz bekannt gab.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 bewegten sich die Zahlen aber immer noch auf niedrigem Niveau. Man gehe durch die Pandemie und das damit einhergehende Homeoffice derzeit von zehn bis 15 Prozent weniger Verkehr aus, teilte der ADAC mit.

Die meisten Staus gab es nach Angaben des Automobilclubs dienstags. Absoluter Stau-Spitzentag war Montag, der 8. Februar. Wegen eines Wintereinbruchs staute sich der Verkehr an diesem Tag für zusammengerechnet 157 Stunden und auf 849 Kilometern.

Salzbachtalbrücke sorgt für die meisten Staus

Rund um Wiesbaden staute es sich 2021 insgesamt am meisten. Dafür verantwortlich war die Vollsperrung der A66 im Bereich der Salzbachtalbrücke. Besonders viel Geduld mussten Autofahrer auf der A643 zwischen Wiesbaden-Dotzheim und der Schiersteiner Straße sowie auf der A66 und A671 zwischen Mainzer Straße und Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden/Mainz-Amöneburg mitbringen.

"Wir sehen hier die Folgen, wenn nicht rechtzeitig notwendige Sanierungsmaßnahmen im Straßennetz erfolgen", so ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda. In den Vorjahren sei vor allem die A5 ein Stau-Hotspot gewesen.

Hessen bundesweit auf Platz 5

Mit insgesamt 55.236 Kilometern Stau (2020: 44.386 km) liegt Hessen im bundesweiten Vergleich auf dem fünften Platz. Die meisten Staus gab es wie in den Vorjahren in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Für 2022 erwartet der ADAC Hessen-Thüringen ein ähnliches Verkehrsgeschehen wie 2021. Wie sich das Stauvorkommen zu Ostern, Pfingsten und in den Sommerferien entwickele, hänge vom Verlauf der Pandemie ab. Es sei aber davon auszugehen, dass das Auto für viele das favorisierte Verkehrsmittel bleibe.