Die Polizei hat bei einer landesweiten Kontrolle 79 Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer eines Gefahrguttransporters wurde mit 1,58 Promille angetroffen, manch anderer sogar mit bis zu 2,7 Promille. Die Beamten zeigten sich schockiert.

Landesweit arbeiteten sich insgesamt rund 250 Polizeibeamte am Sonntagabend bei ihrer Kontrollaktion auf Hessens Parkplätzen und Raststätten an Autobahnen von Lastwagen zu Lastwagen vor. Sie klopften an die Türen der Fahrerkabinen. Wegen des Sonntagsfahrverbots hätten die Lkw erst um 22 Uhr weiterfahren dürfen.

Laut Polizeimitteilung hatten von rund 1.200 kontrollierten Fahrern 190 Alkohol getrunken - das war fast jeder sechste. Bei 79 von ihnen überschritt die Alkoholkonzentration in der Atemluft die kritische Grenze von 0,5 Promille. Ihnen wurde deswegen die Fahrt untersagt. In Einzelfällen sicherten die Beamten die Lastwagen mit Parkkrallen oder nahmen den Betroffenen die Fahrzeugschlüssel ab.

Fahrer von Gefahrguttransporter betrunken

So ging es auch einem Fahrer an der Raststätte Wetterau-West an der A5. Bei ihm wurden 2,7 Promille festgestellt. Der Mann wollte eigentlich am Montagmorgen weiterfahren. Daraus wurde aber nichts, da er laut Polizei auch bis dahin nicht wieder nüchtern würde.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH Kurios: Der Fahrer zeigte bei der Kontrolle seinen eigenen Alkoholtester. Hoffen wir mal, dass er ihn auch ohne Kontrolle eingesetzt hätte und nicht gefahren wäre... #waszubeweisenwäre [zum Tweet]

Bei Darmstadt war unter den Fahrzeugen auch ein Gefahrguttransporter, der Salpetersäure geladen hatte. Der Fahrer hatte 1,58 Promille Alkohol in der Atemluft. Dem Mann sei eine längere Pause verordnet worden, hieß es von der Polizei. Für Fahrer von Gefahrguttransporten gilt die 0,0-Promille-Regelung.

In Nordhessen zeigte ein Lkw-Fahrer bei der Kontrolle seinen eigenen Alkoholtester. Der Wert: 2,29 Promille. "Promille-Werte, die zu denken geben", twitterten die Beamten. Der Mann habe eine Zwangspause auf dem Parkplatz Biggenkopf-Nord einlegen müssen.

Die Polizei Mittelhessen berichtete über Twitter von ähnlichen Fällen: "Fünf Lkw wurden festgesetzt, bis die Fahrer wieder nüchtern sind oder ein nüchterner Ersatzfahrer vor Ort erscheint."

In Osthessen hatten sieben der kontrollierten Lkw-Fahrer Alkoholwerte von bis zu 2,28 Promille. "Selbst erfahrene Polizistinnen und Polizisten staunten über die Ergebnisse", meldeten die Beamten.

Sendung: hr-iNFO, 28.01.2019, 6 Uhr