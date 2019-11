Am dritten Tag weitet sich der Streik der Busfahrer aus: Auch ÖPNV-Kunden in Wiesbaden, Hofheim und Kriftel bekommen ihn zu spüren. Anderswo demonstrieren Straßenbahnfahrer kollegiale Solidarität.

Zehntausende Pendler müssen weiter viel Geduld mitbringen oder umplanen: Am Donnerstagmorgen ist in vielen Städten und Regionen im Land der Streik bei privaten Busunternehmen fortgesetzt worden. Und die Gewerkschaft Verdi hat die Aktionen für mehr Lohn, mehr Pausen und mehr Urlaub für die Busfahrer sogar ausgeweitet.

Der Ausstand lief wie in den Vortagen mit Beginn der Frühschicht gegen 2.30 Uhr an. Voraussichtlich 3.250 Fahrer dürften sich im Laufe des Tages anschließen. Rund 3.100 Fahrer hatten nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch die Arbeit ruhen lassen. Das entspreche einer Beteiligung von mehr als 90 Prozent.

In Darmstadt entfallen nicht nur die Stadtbuslinien. Zusätzlich sind dort wegen eines 24-stündigen Solidaritätsstreiks nur etwa halb so viele Straßenbahnlinien wie üblich auf Tour, wie ein Verdi-Sprecher am Morgen mitteilte.

Fast alle Linien in Frankfurt betroffen

In Wiesbaden und im Main-Taunus-Kreis sind einige Regionalbuslinien lahmgelegt, bis zu 100 Busfahrer legen hier ihre Arbeit nieder. Ausfälle gibt es auch in Fulda, Gießen und Offenbach - und wie in den Tagen zuvor nicht zuletzt in Frankfurt. Hier werden nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) "nahezu alle der 64 Frankfurter Buslinien bestreikt".

Der Tarifkonflikt ist festgefahren, denn auch der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) zeigte sich unnachgiebig. Verdi verlangt für die rund 4.400 Fahrer privater Busunternehmen kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. So soll das Grundgehalt nach dem Willen der Gewerkschaft von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde steigen.

Der LHO hatte zuletzt angeboten, den Ecklohn in den kommenden vier Jahren auf 15,60 Euro pro Stunde zu erhöhen. Die fünfte Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag war ergebnislos geblieben.

Ärger über Streikbrecher

Den Ärger der Gewerkschaft hatten am Mittwoch in einzelnen Orten Fahrer auf sich gezogen, die trotz des Aufrufs ihren Dienst versahen. Das war etwa in Schenklengsfeld (Bad Hersfeld) und in Schlüchtern (Main-Kinzig) der Fall. Verdi bezeichnete sie als "Streikbrecher".

Sendung: hr-iNFO, 21.11.2019, 7.40 Uhr