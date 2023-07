Trotz der schlechteren Bezahlung im Vergleich zu Unternehmen oder Anwaltskanzleien sind Gerichte und Staatsanwaltschaften bei jungen Juristinnen und Juristen in Hessen gefragt.

Zu dem Ergebnis kommt die "Deutsche Richterzeitung" in einer Umfrage bei den Justizverwaltungen. Demnach kamen in Hessen in den vergangenen fünf Jahren auf eine Stelle mindestens zwei Bewerber. In dem Zeitraum habe das Land 614 Richter und Staatsanwälte eingestellt.