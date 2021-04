Streik am Continental-Werk in Karben

Streik am Continental-Werk in Karben Bild © Tobias Weiler/ hr

Der Konflikt um die mögliche Schließung des Continental-Werks in Karben eskaliert. Das Werk des Autozulieferers wird seit Donnerstagmorgen bestreikt. Es geht um die Zukunft von fast 1.100 Beschäftigten.

Seit 6 Uhr früh stehen die Bänder beim Autozulieferer Continental in Karben (Wetterau) still. Eine Handvoll Menschen hat sich am Donnerstagmorgen vor dem Werkstor versammelt, um gegen die drohende Schließung zu streiken. Die Arbeit soll bis 6 Uhr am Freitag möglichst in allen Abteilungen ruhen.

Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu der 24 Stunden dauernden Arbeitsniederlegung aufgerufen, nachdem die dritte Verhandlungsrunde über einen Sozialtarifvertrag am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende ging. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers wurden die Beschäftigten jedoch aufgefordert, aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben, um eine größere Menschenmenge vor dem Werk zu verhindern.

Auch unbefristeter Streik möglich

Continental will den Elektronik-Standort mit rund 1.100 Beschäftigten bis 2023 schließen. Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, Arbeitsplätze aus "reiner Profitgier" in Billiglohnländer verlagern zu wollen und fordert für die Beschäftigten einen Sozialtarifvertrag.

Gewerkschaft und Betriebsrat lehnen die Schließung eigentlich rundweg ab, verhandeln aber gleichzeitig über den Sozialtarifvertrag. Dies schafft die rechtliche Grundlage für Arbeitskampfmaßnahmen wie den 24-Stunden-Streik.

Vom Gewerkschaftsvorstand liege inzwischen die Genehmigung für einen unbefristeten Streik vor, sagte der Frankfurter Bevollmächtigte der Gewerkschaft, Michael Erhardt. Die Arbeitnehmer wollen seiner Aussage nach "beweisen, dass wir streiken können". Für kommenden Montag ist laut Continental eine weitere Verhandlungsrunde geplant.

Sendung: hr-iNFO, 15.04.2021, 7.00 Uhr