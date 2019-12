Der Airport Kassel rechnet für das laufende Jahr mit einem leichten Rückgang bei den Passagierzahlen. Auch 2019 machte der defizitäre Regionalflughafen wieder Millionenverluste.

Nach einem deutlichen Plus im Vorjahr rechnet Kassel Airport in diesem Jahr mit einem Rückgang der Passagierzahlen. "Wir gehen davon aus, dass sich die Passagierzahlen für 2019 knapp unter Vorjahresniveau einpendeln werden", erklärte die Flughafen GmbH Kassel. Rund 132.000 Fluggäste nutzten 2018 den Regionalflughafen in Calden (Kassel) - das waren fast doppelt so viele, wie noch 2017 (70.000).

Stagnation auf niedrigem Niveau

Damit befinden sich die Zahlen allerdings immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Zum Vergleich: Den nahen Flughafen Paderborn-Lippstadt in Nordrhein-Westfalen nutzten 2018 rund 736.000 Menschen.

In den vergangenen Jahren musste der Kassel Airport nach Vorgabe des Landes sein Defizit um zehn Prozent reduzieren. Für 2019 gebe es keine entsprechende Verpflichtung, trotzdem sollen sich die Zahlen verbessern. "Wir streben eine kontinuierliche Senkung des Defizits an und sind zuversichtlich, das auch in diesem Jahr zu erreichen." 2018 lag das Minus des Flughafens bei 5,9 Millionen Euro.

Neues Reiseziel im Flugplan

Das Flugangebot im Sommer soll mit elf wöchentlichen internationalen Verbindungen und zwei Flügen nach Sylt stabil bleiben. "Die Anzahl der Frequenzen ist gleich geblieben, aber wir haben mit Rhodos den Flugplan um ein neues Reiseziel ab Kassel erweitert", erklärte die Betreibergesellschaft.

Der Frachtverkehr spielt weiter eine untergeordnete Rolle. "Es laufen aber parallel auch noch Gespräche zu Frachtflügen", so der Betreiber.

Das Land Hessen ist mit 68 Prozent größter Anteilseigner des Kassel Airport. Weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Kreis Kassel (je 14,5 Prozent). Die Gemeinde Calden hält drei Prozent.

