Das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und -systemtechnik IEE hat am Mittwoch eine Datenbank zum Potenzial für die Umwandlung von erneuerbarem Strom in grüne Energieformen an Standorten weltweit präsentiert.

Es sei der erste solche Power-to-X-Atlas weltweit, so das Institut. Als Power-to-X werden Technologien bezeichnet, die der Speicherung oder anderen Nutzung von Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energiequellen dienen können.