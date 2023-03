Von Kassel über Frankfurt bis Darmstadt: Die Gewerkschaft Verdi setzt ihren Warnstreik im öffentlichen Dienst fort. In mehreren hessischen Städten steht der Nahverkehr still.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch fortgesetzt worden. In Frankfurt etwa sei der Streik im Nahverkehr planmäßig angelaufen, sagte Alexander Klein, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Frankfurt und Region am Mittwochmorgen. Demonstrationszüge in Kassel, Darmstadt und Frankfurt seien im Tagesverlauf geplant. Allein für Frankfurt und Kassel rechne man mit jeweils 3.000 Teilnehmenden.

Bereits am Dienstag legten Streikende Teile des ÖPNV, der Müllabfuhr und der Verwaltungen in Wiesbaden sowie West- und Mittelhessen lahm. Der Mittwoch soll ein "Großstreiktag" in Hessen werden - vor allem in Südhessen, Frankfurt und Kassel.

Betroffen sind Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Marburg und Gießen

Zum Streik aufgerufen sind laut Verdi die kommunalen Beschäftigten der Städte Frankfurt und Offenbach sowie deren Eigenbetriebe - genauso Kitas, Stadtwerke und soziale Einrichtungen. Ebenso soll im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Kreis Offenbach gestreikt werden - hier sind auch die jeweiligen Kreisverwaltungen betroffen.

Da auch die Beschäftigen der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) zum Streik aufgerufen sind, werden am Mittwoch voraussichtlich keine U- und Straßenbahnen fahren. S-Bahnen und Busse können aber weiterhin genutzt werden. Innerhalb Frankfurts sind zudem mehrere Demonstrationen angekündigt. Um 11 Uhr soll es am Allerheiligentor eine Kundgebung geben. Der Straßenverkehr in der Innenstadt dürfte daher am Mittwochvormittag ebenfalls beeinträchtigt sein.

Daneben sollen sich auch die Stadtreinigung FES, die Stadtentwässerung Frankfurt, die Stadtwerke Bad Nauheim GmbH, die Bundesagentur für Arbeit und soziale Einrichtungen am Streit beteiligen – zum Beispiel die der AWO (Johanna Kirchner Stiftung, Kreisverband Frankfurt und Werkstätten Hainbachtal), der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, die ASB Lehrerkooperative, die Oberurseler Werkstätten sowie die Praunheimer Werkstätten.

Auch in Mittelhessen wird gestreikt. So würden am Mittwoch in Marburg keine Stadtbusse fahren, teilte die Stadt mit. Stadtverwaltung und Kitas würden zudem nur eingeschränkt öffnen. Die Stadt veröffentlichte eine Liste mit den betroffenen Kitas . In Gießen streiken nach Angaben der Stadt am Mittwoch sowohl die Straßenreinigung als auch die Müllabfuhr. Die Stadt bat daher darum, Mülltonnen, die eigentlich am Mittwoch geleert werden sollten, erst am Mittwochabend und damit für Donnerstag oder bei erneuter Nicht-Abholung bis zum Folgetag an die Straße zu stellen.

Zentrale Kundgebung in Darmstadt

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Südhessen - in Darmstadt und Umgebung - sind ebenso zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die Kreise Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald, Darmstadt-Dieburg sowie die Stadt Darmstadt. Eine zentrale Protestkundgebung soll am Vormittag in Darmstadt stattfinden - danach soll ein Demozug über den Luisenplatz zum Friedensplatz führen. Verdi rechnet mit rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Einen weiteren Streikaufruf von Verdi gibt es für Kassel , wo der Nahverkehr der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) sowie die städtischen Werke und ihre Tochterunternehmen betroffen sind. Deshalb fahren an diesem Tag von Betriebsbeginn bis Betriebsende voraussichtlich keine Busse und Straßenbahnen auf den KVG-Linien 1 bis 29 in Kassel, Fuldabrück, nach Habichtswald, Vellmar, Baunatal und im Lossetal.

Auch die RegioTrams können nicht fahren: Hier streikt zwar nicht das Personal, allerdings nutzen die Züge das Schienennetz der KVG - und hier wird gestreikt. NVV-Buslinien enden am Kasseler Stadtrand.

"Kräftige Lohnerhöhung dringend notwendig"

"Wir erhöhen jetzt mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber, da diese in der zweiten Verhandlungsrunde ein unzureichendes und unsoziales Angebot vorgelegt haben", sagte Verdi-Frankfurt-Geschäftsführer Klein.

Vor dem Hintergrund der hohen Inflation im Jahr 2022 und absehbar auch in 2023 sei eine kräftige Lohnerhöhung vor allem für die unteren Lohngruppen "dringend notwendig". Man könne dadurch auch Fachkräfte für den öffentlichen Dienst gewinnen.

Verdi erhöht Druck im Tarifstreit

Der Streik soll eine knappe Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen nochmal den Druck auf die Entscheider erhöhen. Die Gewerkschaften Verdi und Komba sowie der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr.

Die kommunalen Arbeitgeber hatten diese Forderung bereits als unbezahlbar abgelehnt. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.