Die hessischen Waldbesitzer befürchten in diesem Jahr einen massenhaften Befall der Bäume mit Borkenkäfern. Bei anhaltender Trockenheit drohe gar eine Katastrophe. Waldbesucher müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Nach Sturmschäden durch das Orkantief Friederike und dem Dürresommer 2018 rechnet Hessenforst in diesem Jahr mit einem starken Schädlingsbefall in hessischen Wäldern. Nach Auskunft des Waldbesitzer-Verbandes ist es nach wie vor zu trocken, die Bäume stünden wegen Wassermangels unter Stress und seien daher anfällig für Borkenkäfer.

Wegen des Ausmaßes der erwarteten Massenvermehrung an Borkenkäfern rechnet Hessen-Forst damit, dass sich das gewohnte Bild des Waldes verändert. Allein in 2018 mussten im Landeswald über zwei Millionen Kubikmeter Fichtenholz wegen Sturmschäden und Borkenkäferbefall geerntet werden - fast dreimal so viel wie in normalen Jahren. Auch in diesem Jahr rechnet Hessenforst mit einem erheblichen Schadholzanfall.

"Noch ein heißer Sommer wäre eine Katastrophe"

Die Forstarbeiten bekommen demnach auch Waldbesucher zu spüren. Hessen-Forst-Leiter Michael Gerst kündigte am Mittwoch in Kassel an: "In Hessens Wäldern müssen in diesem Sommer im Vergleich zu Normaljahren verstärkt Holzerntemaßnahmen stattfinden. Wir bitten alle Sportler und Erholungssuchende um Verständnis dafür. Zum Schutz des Waldes müssen wir kranke Bäume fällen. Wege werden zeitweise gesperrt sein, Lkw werden Holz abtransportieren."

Gerst sagte: "Wir versuchen, die Schäden am Wald in Grenzen zu halten und hoffen, dass uns viel Regen dabei unterstützt. Wenn noch ein heißer, trockener Sommer folgt, wäre das für den Wald eine Katastrophe." Um den Risiken des Klimawandels Rechnung zu tragen, setze Hessenforst beim Aufbau der kommenden Waldgeneration auf Mischwälder, einen Mix aus verschiedenen Nadel- und Laubbäumen.