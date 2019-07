Immer mehr Städte in Hessen verzichten auf den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.

In Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Fulda kommt er nicht mehr auf den eigenen Flächen zum Einsatz - in der Landwirtschaft dagegen schon. Kommunalpolitiker drängen deshalb darauf, in ganz Hessen auf Glyphosat zu verzichten. Der Deutsche Bauernverband sieht das kritisch: "Glyphosat ist noch zugelassen", so ein Sprecher. Landwirte müssten sich darauf verlassen können. Der Unkrautvernichter steht im Verdacht, krebserregend zu sein.