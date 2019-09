Keine Flüge in den Herbstferien. An den Thomas Cook-Schaltern im Frankfurter Flughafen dürfte es in den nächsten Tagen leer bleiben.

Nachdem auch die deutsche Tochtergesellschaft von Thomas Cook Insolvenz angemeldet hat, gibt es schlechte Nachrichten für Pauschalreisende: Ab Freitag können bis zum 13. Oktober keine Reisen durchgeführt werden.

Hessische Urlauber, die in den anstehenden Herbstferien mit Thomas Cook verreisen wollten, werden sich nach Alternativen umsehen oder zuhause bleiben müssen. Wie die am Mittwoch bestellten Insolvenzverwalter der Frankfurter Kanzler Hermann Wienberg Wilhelm (HWW) mitteilten, könnten Reisen, die für den Zeitraum vom 27. September bis 13. Oktober 2019 gebucht sein, aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Dies gelte auch, wenn die Reisen bereits teilweise oder gänzlich bezahlt worden seien. In Hessen beginnen die Herbstferien am 30. September und enden am 12. Oktober.

Rückreise abgesichert

Die in Oberursel ansässige deutsche Tochter des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook hatte am Mittwoch beim Amtsgericht Bad Homburg für sich und zwei Tochtergesellschaften die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt - zwei Tage nach der britischen Konzernmutter. Damit erhalten die rund 2.000 Mitarbeiter in Deutschland bis Ende November Insolvenzgeld.

Derzeit befinden sich nach Konzernangaben 97.000 deutsche Urlauber, die über Thomas Cook eine Pauschalreise gebucht haben, noch an ihren Urlaubsorten. Ihr Urlaub sowie die Rückreise seien durch eine entsprechende Versicherung abgesichert und könnten wie geplant durchgeführt werden, versicherten die Insolvenzverwalter am Donnerstag.