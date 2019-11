Wartende an der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Konstablerwache in Frankfurt.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Fahrer privater Busunternehmen haben ihren Streik wie angekündigt auch Mittwoch fortgesetzt. Mehr als 3.000 Beschäftigte befanden sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Ausstand. Ein Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht.

Die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen setzten ihren Streik am Mittwoch fort. Am Morgen fielen in vielen hessischen Städten und Regionen wegen des Streiks privater Busunternehmen viele Linien aus. Das teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit.

Demnach wurden beispielsweise in Frankfurt fast alle Buslinien bestreikt. Mit Ausfällen müsse unter anderem auch in der Stadt und im Kreis Offenbach gerechnet werden, teilte das Unternehmen mit. In Fulda würden die Linien- und Schulbusse ausfallen.

Mehr als 3.000 Fahrer im Ausstand

Die Gewerkschaft Verdi warte auf ein besseres Angebot, erklärte Verhandlungsführer Jochen Koppel in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Mit dem Streikauftakt zeigte sich Verdi zufrieden: "Die Busse standen weitgehend still, die Stimmung unter den Fahrern ist entschlossen."

Der Gewerkschaft zufolge hatten am Dienstag rund 3.100 Busfahrer die Arbeit niedergelegt, in zahlreichen Städten waren zehntausende Pendler betroffen - etwa in Frankfurt, Darmstadt und Kassel.

Keine Bewegung im Tarifstreit

Der Tarifkonflikt scheint festgefahren, denn auch der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) zeigte sich zuletzt unnachgiebig: "Unser Angebot von Donnerstag liegt ja auf dem Tisch", sagte Geschäftsführer Volker Tuchan am Dienstag. Sein Verband fordert die Arbeitnehmerseite auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Verdi verlangt für die rund 4.400 Fahrer privater Busunternehmen kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. So soll das Grundgehalt nach dem Willen der Gewerkschaft von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde steigen. Der LHO hatte zuletzt angeboten, den Ecklohn in den kommenden vier Jahren auf 15,60 Euro pro Stunde zu erhöhen. Die fünfte Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag war ergebnislos geblieben.

In Frankfurt auch wieder Ausfälle bei U- und Straßenbahnen

In Frankfurt können wegen einer Betriebsversammlung der Verkehrsgesellschaft VGF außerdem U-Bahnen und Straßenbahnen ausfallen. Am Dienstag wurden am ersten Versammlungstag weniger Fahrten als erwartet gestrichen, am Mittwoch könnte es aber mehr Ausfälle geben.

Noch rollen die Bahnen wie gewohnt, doch die VGF rechnet ab 9 Uhr mit Behinderungen, sie können bis zum Nachmittag dauern.

