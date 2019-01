Teilnehmer einer Anti-Brexit-Demo am Montag in London.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein Spediteur rechnet mit tagelangen Staus. Ein Scanner-Produzent hofft auf neue Arbeitskräfte. Und der Zoll bereitet sich auf alles vor - ohne zu wissen, was das bedeutet. Ein drohender harter Brexit sorgt vor allem bei hessischen Unternehmern für eins: Unsicherheit.

"Einige Wochen völliges Chaos." Für Georg Duwensee ist klar, was Europa und Großbritannien erwartet, sollte es zu einem ungeordneten, harten Brexit kommen. Der kaufmännische Leiter der Spedition Duwensee aus Heusenstamm (Offenbach) blickt mit Sorge und Unverständnis nach Großbritannien, wo an diesem Dienstag das Unterhaus erneut - und voraussichtlich auch erneut erfolglos - über ein mögliches Austrittsabkommen mit der EU abstimmen will.

Im Schnitt fünfmal täglich fahren derzeit Lkw für die Firma Duwensee nach Großbritannien, der Markt ist zentral für das Unternehmen. Aber was passiert, falls es kein Abkommen gibt, kann Georg Duwensee kaum abschätzen: "Wir raten unseren Kunden, dass sie alle Lieferungen vorziehen sollen, die sie um dieses Datum herum planen." Denn Duwensee-Lkw werden dann erst einmal nicht nach Großbritannien fahren. "Es bringt ja nichts, den Wagen tagelang im Stau stehen zu lassen", sagt der Chef.

Der Frust wächst bei den Unternehmen

Wenn ein Lkw ab dem 30. März, dem Tag nach dem geplanten Brexit, bei der Fahrt durch den Eurotunnel die EU verlässt und in das Drittland Großbritannien einreist, muss die Ware nach jetzigem Stand verzollt werden. "Und der Zoll dürfte ein Nadelöhr werden" , schätzt Duwensee – und nicht nur er. "Die größten Risiken beim Brexit sehen wir im Warenverkehr und im Transportsektor", sagt Tim Müller, der bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg im Geschäftsbereich International arbeitet.

Im Fall eines harten Brexits "werden Zölle eingeführt werden müssen", erklärt Müller. Neben den Mehrkosten bedeutet das auch Bürokratie und Zeitverlust, wenn die Waren die EU-Grenze passieren. "Kleine Unternehmen ohne Exportabteilung stellt das vor enorme Herausforderungen", sagt Müller. Er spürt bei den Firmen in Mittelhessen eine wachsende Frustration. "Die Verlässlichkeit ist verspielt worden vonseiten der politischen Akteure. Viele Unternehmer sagen: Ich kann mich nicht auf beide Szenarien - einen geordneten und einen ungeordneten Brexit - vorbereiten."

"Wir dürfen keine Angst haben"

Um zumindest ein wenig Unsicherheit zu nehmen, versuchen die Industrie- und Handelskammern derzeit bei Veranstaltungen in Mittelhessen, die drängendsten Fragen zu klären. Mit an Bord ist das Hauptzollamt Gießen, obwohl auch dort noch vieles unklar ist, was den Brexit betrifft: "Wir wissen nicht, ob bei einem harten Brexit das Zollamt aus allen Nähten platzt, oder ob überhaupt nichts passiert. Das kann alles von null bis hundert bedeuten", sagt Pressesprecher Michael Bender.

Der Zoll beschäftige sich "seit geraumer Zeit" tagtäglich mit dem Brexit, bereite sich auf alle Eventualitäten vor, aber letztlich könne man sich viel ausdenken. Am wichtigsten sei: "Wir dürfen keine Angst haben. Da kommt nichts, was wir nicht können, es könnte aber eben ein bisschen mehr als bisher werden. "

Scanner-Produzent erwartet positive Brexit-Folgen

Definitiv keine Angst hat Stephan Welp, geschäftsführender Gesellschafter bei Microbox. Die Bad Nauheimer Firma stellt Hochleistungsscanner her, die beispielsweise in Bibliotheken zum Einsatz kommen. Auch die National Library und das National Archive in London zählen zu den Kunden, insgesamt stehen rund 100 der Geräte in Großbritannien. "Keiner kann vorhersehen, was für Folgen der Brexit hat", sagt Welp. "Es bleibt nur, das Beste aus der Situation zu machen."

Konkret bedeutet das für ihn: "Es wird gute Leute in Großbritannien geben, die dann nicht mehr einen so guten Arbeitsplatz haben, und diese Leute wollen wir finden." Denn die könnten künftig seine Scanner vor Ort vertreiben, günstiger als das bisher die Zwischenhändler tun. So könne er womöglich eventuelle Zollgebühren kompensieren. Ohnehin ist Welp sich sicher: "Hessen wird ein Gewinner des Brexits sein. Wir schauen da relativ gelassen drauf."

Notfalls fahren die Lkw woanders hin

Für Spediteur Georg Duwensee überwiegen dagegen die Nachteile: "Durch die Bürokratie und die längeren Transitzeiten werden die Transporte teurer." Ob sie dann noch wirtschaftlich sind, könne er jetzt noch nicht sagen. Aber seine Firma bewege 50 bis 60 Lkw am Tag, notfalls werde man die Fahrer eben verstärkt in anderen Ländern fahren lassen. "Dass wir wegen des Brexits jemanden entlassen, sehe ich eher nicht."

Das Thema beschäftigt ihn nicht nur geschäftlich, sondern auch emotional: "Das ist ein Rückschritt für Europa, und wir Logistiker sind von der Tendenz her alle Europäer." Daher hofft er jetzt auf ein zweites Referendum - oder zumindest auf ein Abkommen. "Das wäre planbarer." So oder so: "Es ist höchste Eisenbahn, dass die Briten mal sagen, was sie wollen" - zum Beispiel schon an diesem Dienstagabend im Parlament in London.