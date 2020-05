Die Corona-Krise hat die Jugendherbergen voll erwischt: Sie sind geschlossen, Schüler dürfen bis zum Herbst nicht auf Klassenfahrt. Von der Landesregierung kommt keine finanzielle Unterstützung.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Den Jugendherbergen gehen dauerhaft die Gäste aus [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Der Wind rauscht, ein künstlicher Bach plätschert - mehr ist nicht zu hören. Das ist zurzeit die Geräuschkulisse an der Jugendherberge in Schmitten-Oberreifenberg (Hochtaunus). Lilli Scheffke, die das Haus zu Füßen des Großen Feldbergs mit ihrem Mann Jens betreibt, kann die Ruhe freilich nur schwer ertragen.

"Das ist ein bisschen seltsam", sagt sie: "Normalerweise wäre zu dieser Jahreszeit das Haus voll mit Schülern und ganz viel Geräuschen." Ist es aber nicht, und das liegt natürlich am Corona-bedingten Lockdown der Übernachtungshäuser im Land. "Das fehlt uns ganz arg", sagt Lilli Scheffke, und sie meint sie die Geräusche, aber natürlich auch das Geschäft, von dem sie und ihre Familie leben.

Kein Hilfsprogramm vom Land

Der hessische Landesverband im Deutschen Jugendherbergswerk betreibt 32 Jugendherbergen. Alle sind seit Mitte März geschlossen. Die finanzielle Situation ist dramatisch. Kein Corona-Hilfsprogramm des Landes greift.

Timo Neumann, der Vorsitzende des Landesverbands, schlägt Alarm: "Wenn wir in dieser Woche keine politische Hilfe bekommen, dann sieht es um die Jugendherbergen wirklich schlecht aus." Und das beileibe nicht nur für die Betreiber, so Neumann: "Wir müssen sogar in Aussicht stellen, dass es 2021 keine Klassenfahrten mehr geben kann, weil es uns auch nicht mehr gibt."

Sehnsüchtiger Blick nach Bayern

Die Landesregierung weiß um die massiven Probleme, hat bislang aber keine Lösung. Das Wirtschaftsministerium übermittelt auf Anfrage: "Da alle Landesverbände des Deutschen Jugendherbergswerks vor denselben Problemen stehen, wird derzeit an einer bundesweiten Lösung gearbeitet. Dies halten wir für einen erfolgversprechenden Ansatz."

Das sieht Bayern anders. Der Freistaat hat unter anderem für Jugendherbergen 26 Millionen Euro an Soforthilfen bereitgestellt. Bis Ende Juli werden die Häuser zwischen Achaffenburg und Berchtesgaden mit 60 Prozent der entgangenen Einnahmen entschädigt.

Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden denkt zwar wohl über eine massive Finanzhilfe nach. Doch im Sozialministerium hält man sich bedeckt und teilt knapp mit: "Die hessische Landesregierung steht in Kontakt mit dem Jugendherbergswerk. Möglichkeiten der Unterstützung werden geprüft."

"Wir brauchen eine Entscheidung von Klose"

Die Zeit drängt. Nach Aussage des Vorsitzenden Neumann greift der Landesverband auf Geld für geplante Um- und Neubauten zurück, damit es kurzfristig überhaupt weitergeht. Neumann erwartet, dass die Landesregierung schnell handelt: "Wir wurden immer wieder quasi hingehalten. Ja, ihr braucht dieses Geld, wir werden uns dafür einsetzen, hieß es."

Dann habe das Land jedoch bloß auf den Bund verwiesen, und dieser zurück auf das Land, berichtet Neumann. Wie weiter? "Wir brauchen eine konsequente Entscheidung des Sozialministers Klose, dass ihm Jugendherbergen wichtig sind und dass sie sozial relevant sind", fordert der Verbandspräsident.

Ohne Klassenfahrten kein Umsatz

In den Jugendherbergen in Hessen arbeiten rund 500 Menschen. Aktuell sind die Angestellten in Kurzarbeit, die 400-Euro-Jobber im unbezahlten Urlaub.

In Oberreifenberg sind 15 Beschäftigte betroffen. Wann und wie es weitergeht? Lilli Scheffke, die Leiterin des Hauses, weiß es nicht. Zumal die Herbergen die Corona-üblichen Hygieneregeln einhalten müssten, also so rasch nicht voll ausgelastet seien und erst einmal nur an den Wochenenden besucht, weil Schüler mindestens bis zum Herbst keine Ausflüge machen dürften.

Schulklassen seien aber nun mal die wichtigste Gästegruppe, sagt Verbandschef Neumann: "Je nach Haus machen die Umsätze mit Klassenfahrten 40 bis 60 Prozent des Jahresumsatzes aus. Das Geschäft fällt von April bis Oktober aus."

Sendung: hr-iNFO, 07.05.2020, 8.20 Uhr