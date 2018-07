In Hessen ist die Arbeitslosigkeit im Juli leicht gestiegen. Doch das dürfte sich bald wieder ändern. Denn eigentlich entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter positiv, sagt die Arbeitsagentur.

In Hessen ist die Arbeitslosigkeit im Juli leicht gestiegen. Wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, gab es ein Plus von knapp 4.600 auf 156.550 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 4,6 Prozent. Im Juni hatte sie bei 4,5 Prozent gelegen.

Der leichten Anstieg sei typisch für die Saison, sagte Frank Martin, der Geschäftsführer der hessischen Arbeitsagentur. Im Juli meldeten sich vor allem Jugendliche arbeitslos, die nach Schule oder Ausbildung eine Lehrstelle oder einen Arbeitsplatz suchten. "Das wird sich aber spätestens im September wieder deutlich freundlicher darstellen", sagte Martin, denn nach zwei, drei Monaten würden sie meist fündig. Ihre Chancen auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz seien ausgezeichnet, weil die Unternehmen mehr anbieten als vor Jahresfrist.

Schlechte Aussichten für Menschen ohne Berufsausbildung

Insgesamt sieht Martin einen positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Arbeitslosigkeit bei fast allen Personengruppen zurückgegangen. Das gelte für Jung oder Alt, Mann oder Frau, Deutsche oder Ausländer, kurz- oder längerfristig Arbeitslose. Einzige Ausnahme sei die Gruppe der Menschen ohne Berufsausbildung. Hier habe es neun Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr gegeben.