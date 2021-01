Angesichts zu erwartender Einnahmeausfälle als Folge der Corona-Krise planen 85 Prozent der Städte und Gemeinden in Hessen eine Erhöhung von Steuern und Abgaben.

Wie aus einer Untersuchung der Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht, sollen vor allem Gebühren für Müll und Straßenreinigung angehoben werden. Zudem wollen 37 Prozent der hessischen Kommunen ihre Leistungen kürzen. An einigen Orten sei etwa geplant, Schwimmbäder, Bibliotheken oder kulturelle Einrichtungen zu schließen.

In keinem anderen Bundesland sind so starke Kürzungen geplant wie in Hessen.