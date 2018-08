Kostenlose Bahnfahrten bald auch für Pfleger an Frankfurter Uniklinik

Erfolgreicher Protest der Beschäftigten an der Uniklinik Frankfurt: Durften bislang nur Ärzte und Professoren mit dem Landesticket gratis Bus und Bahn fahren, soll dies ab Dezember für alle Mitarbeiter gelten.

Am Frankfurter Universitätsklinikum ist der Betriebsfrieden wieder hergestellt. Nachdem bislang nur Ärzte und Professoren vom hessenweiten Landesticket profitierten, können von Dezember an alle Mitarbeiter den öffentlichen Nahverkehr in Hessen kostenlos nutzen.

Klinik-Vorstandschef Jürgen Graf und Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) als Aufsichtsratsvorsitzender teilten die frohe Kunde am Dienstag mit. Man führe "eine hessenweite Freifahrtberechtigung für die Beschäftigten ein, die vollumfänglich der des Landestickets Hessen entspricht", erklärte Rhein. Damit beende man eine "höchst unbefriedigende Situation".

Komplizierte Tarif-Beziehungen

Geschuldet war diese dem komplexen Geflecht der tarifvertraglichen Beziehungen. Im Januar 2018 war das Landesticket für alle hessischen Beamten und Landesbediensteten eingeführt worden. Zeitgleich vereinbarte auch die Goethe-Universität, die als Stiftungsuniversität eine eigene Tarifhoheit hat, mit den Verkehrsverbünden eine Freifahrtberechtigung für ihre Beschäftigten.

Die Ärzte am Uniklinikum im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wiederum profitierten von einem Tarifvertrag, der zwischen der Goethe-Uni und dem Marburger Bund geschlossen wurde. Pfleger, medizinisch-technische Assistenten und weitere Beschäftigte am Uniklinikum fielen jedoch nicht darunter. Sie gingen beim Jobticket leer aus.

Neid-Debatte beendet

Am Klinikum sorgte es für reichlich Unmut, dass ausgerechnet die Besserverdienenden kostenlos Bus und Bahn fahren konnten, während andere weiter ein Monats- oder Jahresticket kaufen mussten. Uwe Richtmann, Vorsitzender des Personalrats am Klinikum, sprach von einer "sozial unausgewogenen" Situation und einer Neid-Debatte. "Manche sind richtig sauer", sagte er seinerzeit.

Um eine Lösung zu finden, führte das Klinikum mit Unterstützung des Landes gesonderte Verhandlungen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Mit der Einigung kommen nun ab Dezember 4.000 Beschäftigte mehr als bisher in den Genuss des Jobtickets. Die Kosten gab das Uniklinikum mit einem "niedrigen einstelligen Millionenbetrag" an.