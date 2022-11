Patienten in Hessen können laut der Krankenkasse Barmer in der Regel ohne lange Fahrzeiten Kliniken erreichen, in denen ihre Krankheit am besten behandelt werden kann.

Die jeweils nächstgelegene Klinik sei jedoch nicht für jede Behandlung die erste Wahl, teilte die Barmer am Dienstag in ihrem Krankenhausreport mit.