Krankenstand in Hessen auf Rekordhoch

Berufstätige Hessen waren im Jahr 2018 so oft krankgeschrieben wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Berufstätige Hessen waren im Jahr 2018 durchschnittlich 15,4 Tage krankgeschrieben. Das sind so viel wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren, wie die Techniker Krankenkasse am Donnerstag mitteilte. Hauptursachen seien Erkältungs- und Grippewellen, psychische Erkrankungen sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenbeschwerden.