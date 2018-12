Photovoltaikanlage am SMA-Firmensitz in Niestetal

Photovoltaikanlage am SMA-Firmensitz in Niestetal Bild © picture-alliance/dpa

Der schwächelnde Solarkonzern SMA aus Niestetal will weltweit mehr als zehn Prozent seiner Vollzeitstellen abbauen - auch Deutschland ist betroffen. Los geht es schon im Januar.

Bei SMA brechen harte Zeiten an. Bereits im September hatte der Solarkonzern aus Niestetal (Kassel) nach einer Gewinnwarnung eine Restrukturierung angekündigt. Jetzt wird klar, was das für die Mitarbeiter bedeutet: Mehr als zehn Prozent der weltweit rund 3.300 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden, nämlich 425 Vollzeitstellen. 100 davon in Deutschland. Wie viele Jobs am Stammsitz Niestetal betroffen sind, ist unklar. Das China-Geschäft soll indes ganz aufgegeben werden.

Stellenstreichungen ab Januar

Die Maßnahmen seien notwendig, um SMA in einem von starkem Preisverfall geprägten Umfeld schnell wieder in die Profitabilität zurückzuführen, hieß es am Mittwoch. Ziel sei es, durch die Konzentration auf das Kerngeschäft, die Auslagerung und Automatisierung von Tätigkeiten und den Umbau der Strukturen die Fixkosten zu senken, erklärte Firmenchef Jürgen Reinert: "Der Abbau von weltweit etwa 425 Vollzeitstellen ist dabei leider unumgänglich."

Dieser solle bis 2020 sozialverträglich über die Bühne gehen. Betriebsbedingte Kündigungen schließt SMA nicht aus. Die geplanten Maßnahmen sollen ab Januar umgesetzt werden, Voraussetzung ist die Zustimmung des Betriebsrats.

Reduzierte Jahresprognose

Der Vorstand bekräftigte seine zuletzt zum wiederholten Mal reduzierte Jahresprognose, die einen Umsatz zwischen 760 und 780 Millionen Euro vorsieht und einen operativen Verlust (Ebitda) im mittleren bis oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Ursprünglich war ein Umsatz von 900 Millionen bis eine Milliarde Euro und ein Ebitda von 90 bis 100 Millionen Euro angepeilt worden. Für 2019 strebt SMA Umsatzzuwächse und die Rückkehr in die Gewinnzone an.

Sendung: hr4, 12.12.2018, 12:30 Uhr