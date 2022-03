So stellt sich K+S in ferner Zukunft die Abraumhalde im Salzbergwerk in Neuhof vor. Der Kaliberg soll mit einer Bauschutt-Schicht bedeckt werden, die anschließend begrünt wird (Animation).

So stellt sich K+S in ferner Zukunft die Abraumhalde im Salzbergwerk in Neuhof vor. Der Kaliberg soll mit einer Bauschutt-Schicht bedeckt werden, die anschließend begrünt wird (Animation). Bild © K+S

Der Düngemittelhersteller K+S hat seine Pläne vorgestellt, wie aus seinem Kaliberg im osthessischen Neuhof einmal ein begrünter Hügel werden soll. Anwohner und Umweltschützer sind skeptisch.

Der weithin sichtbare "Monte Kali" in Neuhof-Ellers (Fulda) soll sein Erscheinungsbild verändern. Das je nach Witterung changierende Gewand aus Grau- und Braun-Tönen wird nach den Plänen des Düngemittelherstellers K+S langfristig einem frischen Grün weichen.

Der bis zu 190 Meter hohe Kaliberg besteht aus Rückständen aus dem Kalibergbau, vor allem aus Steinsalz. Die nicht verwertbaren, unter Tage abgebauten Stoffe werden seit Jahrzehnten über Tage auf der stetig wachsenden Halde aufgetürmt. Sie bedeckt mittlerweile eine Fläche von 105 Hektar und ist 133 Millionen Tonnen schwer.

Über meterdickem Bauschutt soll Grün wachsen

Wenn der Bergbau mangels Kali einmal erschöpft sein wird, muss die Halde vorschriftsmäßig abgedeckt werden. So soll verhindert werden, dass bei Niederschlägen salzhaltiges Wasser in den Erdboden sickert. Derzeit wird das Salzwasser aufgefangen und mit Leitungen entsorgt.

Dafür plant K+S eine sogenannte Dickschichtabdeckung, die obenbdrauf begrünt wird. Damit habe man die effektivste, nachhaltigste und wirtschaftlichste Variante der Abdeckung gefunden, wie K+S am Donnerstag versicherte. Am Abend sollten die Pläne auch den Bürgern in Neuhof erläutert werden.

Demnach soll die Halde mit einer dicken Schicht aus Bauschutt und Erdaushub bedeckt werden. Dafür sollen die bei Bauprojekten ohnehin anfallende Bauabfälle verwendet werden. Auf der meterdicken Bauschutt-Schicht soll dann eine Pflanzendecke kultiviert, die sich terrassenartig um den Berg windet.

Kosten von mehr als 50 Millionen Euro erwartet

Dafür muss der Berg allerdings flacher werden als bisher. Um das zu erreichen, müssen rundherum 40 Hektar Wald gerodet werden. Dies werde aber mit Ausgleichmaßnahmen und einem Wiederaufforsten kompensiert, versicherte K+S. Darüber hinaus müssen eine Landesstraße, Gas- und Stromleitungen verlegt werden.

Wenn die Abdeckung begrünt ist, sollen die Niederschläge mit dem aus Salzrückständen bestehenden Haldenkörper nicht mehr in Kontakt kommen. Das Regenwasser werde größtenteils über die Pflanzen an der Oberfläche verdunsten - so die Theorie.

Werksleister Roland Keidel bezeichnet Aufbau und Prinzip als "Win-Win-Situation". Das Projekt wird nach Angaben des Unternehmens rund 50 Millionen Euro kosten und soll teilweise über Einnahmen aus der Entsorgung des Bauschutts finanziert werden.

Bei dem Vorhaben steht K+S aber noch ganz am Anfang. Mitte des Jahres 2024 sollen die Anträge bei den Behörden zur Genehmigung eingereicht werden. Ende 2026 könnte das Verfahren abgeschlossen sein und die Bauvorbereitung erfolgen. Ende des Jahres 2027 will K+S nach aktueller Planung mit der Abdeckung beginnen. Wann alles frisch begrünt vollbracht sein könnte? Das wird womöglich 50 Jahre dauern, wie die Leiterin der K+S-Abteilung für Umwelt und Genehmigungen, Karin Möller-Glock, sagte.

Vize-Bürgermeister: "Da wird es Sorgen geben"

Ein Vorbild für das Projekt gibt es auch schon. Am K+S-Standort im niedersächsischen Sehnde wurde mit der Abdeckung der Halde Friedrichshall bereits vor rund 20 Jahren begonnen. Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) sagte dazu: Optisch könne man mit dem begrünten Berg zufrieden sein. Doch der angelieferte Bauschutt müsse auf Schadstoffe untersucht werden. Außerdem: Das niedersächsische Umweltministerium habe trotz der Abdeckung erhöhte Salzwerte im Wasser festgestellt.

Auf welche Akzeptanz das "Generationen-Projekt", wie es K+S nennt, bei den Menschen in Neuhof und Umgebung treffen wird? Vize-Bürgermeister Franz Josef Adam (CDU) sagt: "Da wird es sicherlich Sorgen geben. Die Menschen werden sich Fragen, was auf sie zukommt." Allein schon beim Begriff Bauschutt werde sich womöglich der ein oder andere fragen, welcher Müll da herangekarrt werde. K+S beteuert, dass der Füllstoff für die Abdeckung "höchsten Standards" entsprechen werden.

BUND: Abraum sollte lieber zurück ins Bergwerk

Auch der BUND sieht die Pläne von K+S kritisch. Der stellvertretende Geschäftsführer des Landesverbands Hessen, Thomas Norgall, sagte dem hr: "Ob das Ganze funktioniert, ist sehr fraglich." Er halte die grüngefärbten Pläne für Marketing ohne Realitätsnähe. Dem Unternehmen warf er in der seit vielen Jahren diskutierten Frage der Haldenabdeckung "Fehlmanagement" vor.

Norgal sagte: Niemand wisse genau, welches Material das geeignetste für die Haldenabdeckung sei und wo es in der Menge herkommen soll. Und fraglich sei, ob dadurch tatsächlich weniger Salzwasser durchkomme. Er fordert: "Das Haldenwachstum muss aufhören - und der Abraum zurück ins leere Bergwerk." Doch diese aufwendigere Variante hat K+S bisher nicht erwogen.