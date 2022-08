Der Dünger- und Salzkonzern K+S in Kassel hat bei der Entsorgung von Produktionsrückständen einen Rückschlag erlitten.

Das Regierungspräsidium (RP) Kassel hat Sicherheitsbedenken bezüglich der Einleitung von salzhaltigen Lösungen in eine stillgelegte Grube in Thüringen. Man habe das Einvernehmen für das Projekt "zunächst nicht erteilt", sagte eine RP-Sprecherin am Mittwoch. Das Unternehmen erhält nun die Möglichkeit, die Bedenken auszuräumen.