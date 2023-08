Kurzarbeit bei BASF in Lampertheim

Kurzmeldung Kurzarbeit bei BASF in Lampertheim

Kurzarbeit bei BASF in Lampertheim Am BASF-Standort in Lampertheim (Bergstraße) müssen sich die Beschäftigten auf Kurzarbeit einstellen.

Wegen starken Nachfragerückgangs werde die Produktion vermutlich im Laufe des dritten und vierten Quartals deutlich zurückgefahren, berichtete der Sender Radio Regenbogen am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmensangaben.

Die betroffenen Mitarbeitenden würden deshalb in Kurzarbeit gehen. Dies sei mit der Arbeitnehmervertretung vereinbart worden, sagte eine Konzern-Sprecherin. Am Standort gibt es rund 500 Beschäftigte.