Autobahnbaustellen in Hessen sollen künftig federführend außerhalb des Bundeslandes verwaltet werden.

Autobahnbaustellen in Hessen sollen künftig federführend außerhalb des Bundeslandes verwaltet werden.

Kritik am Standortkonzept der Bundesregierung

Autobahn-Baustellen in Hessen sollen künftig federführend von Behörden außerhalb des Bundeslandes verwaltet werden. Der hessische Verkehrsminister protestiert - und hat Opposition im Landtag sowie Bauindustrie an seiner Seite.

Was haben Hannover, Hamm und Montabaur gemeinsam?



In allen drei Städten soll es ab 2021 Niederlassungen der neuen Autobahngesellschaft des Bundes geben, die künftig für Instandhaltung und Ausbau der Autobahnen zuständig ist. Die Niederlassungen in diesen drei Städten sollen sich federführend auch um die hessischen Autobahnen kümmern. Die drei Städte liegen nicht in Hessen, sondern in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Vor allem die Punkte 2 und 3 sorgen seit Tagen in der hessischen Landespolitik für Frust. Zuerst berichtete die FAZ darüber. Es geht um eine Reform, von der einmal Millionen Autofahrer profitieren sollen - mit sanierten Brücken und weniger Staus.

Zehn Niederlassungen, keine in Hessen

Der Plan: Ab 2021 soll sich der Bund um das 13.000 Kilometer lange Netz der Autobahnen aus einer Hand kümmern. Das soll Investitionen in marode Fahrbahnen beschleunigen und beim Ausbau überregionale Schwerpunkte absichern.

Weitere Informationen Die zehn Niederlassungen Das Standort-Konzept auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums als PDF-Dokument . Ende der weiteren Informationen

Bisher gibt der Bund als Eigentümer das Geld, die Länder sind für Planung, Bau und Betrieb zuständig. Künftig soll ein Fernstraßenbundesamt die Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für Autobahnen übernehmen. Die Autobahngesellschaft soll für Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, Finanzierung und Verwaltung zuständig sein. Hauptsitz dieser Gesellschaft soll Berlin sein, bundesweit soll es zehn Niederlassungen geben, allerdings keine in Hessen.

Al-Wazir: "Fachlich nicht zu rechtfertigen"

"Dieser Vorschlag entspricht nicht den Erwartungen Hessens und ist zudem auch fachlich nicht zu rechtfertigten", kritisierte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag.

Es sei zum Beispiel unerklärlich, aus welchen Gründen die Verwaltung des Autobahnnetzes in der Rhein-Main-Region - einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte Deutschlands - nach Montabaur im rheinland-pfälzischen Westerwald verlagert werden solle. Er forderte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine "Nachjustierung". "Dazu gehört vorrangig eine Anpassung der Niederlassungsstrukturen an die realen Aufgabenschwerpunkte im hessischen Autobahnnetz."

Der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen erinnerte in der Diskussion daran, dass Hessen noch im Januar das Bundesland war mit der höchsten Verkehrsbelastung und den meisten Autobahnbaustellen. Dass es dafür künftig drei Zuständigkeiten geben soll, sehe man mit Blick auf Planung und Umsetzung von Bauvorhaben "höchst problematisch".

Auch SPD und FDP fordern Behörde in Hessen

Verkehrsminister Al-Wazir hat die Opposition im Landtag an seiner Seite: SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel forderte am Donnerstag ebenso eine Niederlassung der Autobahngesellschaft in Hessen wie der FDP-Verkehrsexperte Jürgen Lenders.

Schäfer-Gümbel argumentierte, eine gespaltene Zuständigkeit für die hessischen Autobahnen zwischen den geplanten Behörden in Hannover und Montabaur sei schlicht unvernünftig und sorge für Bruchstellen, die für Hessen nicht gut seien. Der Abgeordnete Lenders sagte, es sei schwer vorstellbar, dass Hessen "vom Rand mitbetreut wird".

Auch die Linksfraktion übte Kritik. Die Pläne erschwerten die Verwaltung, sagte Fraktionschefin Janine Wissler. Sie erfüllten aber vor allem "die rund 3.500 Beschäftigten der heute zuständigen Landesbehörde Hessen Mobil mit Sorge". Sie würden jetzt zum Spielball der Politik.

Sechs Außenstellen

Laut den Standort-Plänen des Bundesverkehrsministeriums sollen die für Hessen zuständigen Niederlassungen Hannover, Hamm und Montabaur kleinere Außenstellen in Hessen haben - dauerhaft in Kassel, Fulda, Darmstadt und Wiesbaden sowie temporär in Frankfurt und Dillenburg.

Als Kriterien für die Auswahl der zehn bundesweiten Niederlassungen hatte das Bundesverkehrsministerium "netzkonzeptionelle Überlegungen" genannt , für die kleineren Außenstellen "bewährte Länderstrukturen". Auf die Interessen der Beschäftigten und ihrer Familien wolle man Rücksicht nehmen. Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten werde es nicht geben.

