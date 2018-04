Das Frankfurter Landgericht hat die sogenannte Mietpreisbremse in Hessen wegen eines Formfehlers für unwirksam erklärt. Wohnungsbauministerin Hinz hält die Regelung zwar trotzdem für gültig - arbeitet aber an einer Neuerung.

Das Urteil des Frankfurter Landgerichts zur sogenannten Mietpreisbremse von Ende März war zwar eine Einzelfallentscheidung, entfaltet aber einige Wirkung in der Landespolitik. Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) kündigte am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags an, dass sie die Mietpreisbremse neu regeln will.

Weitere Informationen Mietenbegrenzungsverordnung Mit der Mietenbegrenzungsverordnung hatte Hessen 2015 ein Bundesgesetz umgesetzt. Danach darf bei einem Mieterwechsel die neue Wohnungsmiete nur maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Miete liegen. Die Vorschrift gilt für 16 Kommunen, deren Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Darunter sind viele im Rhein-Main-Gebiet. Ende der weiteren Informationen

Die Richter hatten vor wenigen Wochen einem Vermieter Recht gegeben, der wegen einer angeblich zu hohen Miete verklagt worden war. Für sie hat das Land Hessen die entsprechende Verordnung nicht ordnungsgemäß begründet, deswegen sei die Mietpreisbremse in diesem Fall unwirksam. Und die Richter gingen noch weiter: Sie erklärten, der Fehler könne nachträglich nicht geheilt werden.

Regelung könnte ausgeweitet werden

Hessens Umweltministerin Priska Hinz Bild © picture-alliance/dpa

Auch nach dem Richterspruch sei die Mietpreisbremse gültig, bekräftigte dagegen die Wohnungsbauministerin am Donnerstag. Sie sprach davon, dass "Unklarheiten ausgeräumt" werden müssten. Die Landesregierung leite "unverzüglich Schritte für eine neue Mietenbegrenzungsverordnung" ein. Diese gelte dann vermutlich für weitere Gebiete, sagte Hinz.

"Als erstes werden die Daten aktualisiert, um zu klären, wo besonderer Mietdruck herrscht", erklärte Hinz. Diese Daten seien die Grundlage für eine erneute fundierte Begründung, für welche Gegenden in Hessen die Mietpreisbremse gelten soll.

Den Vorwurf der Richter, die aktuelle Verordnung sei nicht ordnungsgemäß begründet worden, wies Hinz zurück. Die "gesetzliche geforderte finale Begründung" habe vorgelegen, als die Verordnung in Kraft trat.

Kritik von der Opposition

Die Linke im Landtag mahnte an, jetzt möglichst schnell eine neue rechtsgültige Mietbegrenzungsverordnung zu erlassen. Ministerin Hinz trage die Verantwortung dafür, dass Mieter nun in Unsicherheit lebten, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Linken, Hermann Schaus.

Generelle Kritik an der Mietpreisbremse kam von der FDP: "Unabhängig vom handwerklichen‎ Dilettantismus der Landesregierung hat sich die Mietpreisbremse nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich nicht bewährt", sagte der wohnungsbaupolitische Sprecher der FDP-Fraktion Jürgen Lenders. Die Mietpreisbremse ist kein geeignetes Instrument, die Mietpreisentwicklung zu bremsen.