Wegen angeblich illegaler Nutzung will der Kreis Darmstadt-Dieburg nach über 60 Jahren eine Siedlung bei Pfungstadt räumen. Wohnungseigentümer Vonovia zieht deswegen vor Gericht.

Der Wohnblock An der neuen Bergstraße liegt etwas außerhalb von Pfungstadt, inmitten ruhiger Natur. Doch seit rund zwei Jahren ist es vorbei mit der Ruhe in der beschaulichen Siedlung: Im Februar 2020 teilte der Kreis Darmstadt-Dieburg den 36 Mietparteien mit, sie mögen doch bitte binnen drei Monaten ihre Wohnungen räumen, die Nutzung sei illegal.

Ein Schock für die Betroffenen, die seitdem um ihr Zuhause kämpfen. Jetzt hat der Immobilienkonzern Vonovia, dem die Wohnungen gehören, angekündigt, gegen den Kreis vor Gericht zu ziehen.

"Wir werden es nicht zulassen, dass über 60 Bewohner, darunter Familien mit Kindern und ältere Menschen, die teilweise schon in dritter Generation hier leben, ohne Grund ihre Wohnungen verlieren sollen", heißt es in einer Mitteilung des Wohnungsunternehmens vom Dienstag. Deswegen werde man im Namen aller Betroffenen gegen die Räumungsaufforderung klagen. Die entsprechende Vollmacht habe der Konzern von allen Mietparteien bekommen. Die Kosten für Anwälte und Verfahren will Vonovia komplett übernehmen.

Kreis spricht von illegaler Nutzung

Doch warum will der Kreis die Mieterinnen und Mieter eigentlich vor die Tür setzen? In dem Schreiben der Bauaufsicht aus dem Jahr 2020 heißt es, für die Wohnungen liege keine Baugenehmigung vor. Die von den Behörden 1961 erteilte Erlaubnis gelte nur "im Zusammenhang mit der damaligen Kaserne". Die jetzige zivile Wohnnutzung sei "formell baurechtswidrig". Alle Wohnungen müssten deswegen geräumt werden.

Vonovia ist jedoch der Auffassung, die Baugenehmigung damals sei ohne jegliche Auflagen erteilt worden, eine zivile Nutzung der Gebäude somit legal. "Der Landkreis behauptet seit 2020 ohne stichhaltige Belege, dass die Häuser nicht über eine Baugenehmigung verfügten und deswegen rechtswidrig von den Bewohnern genutzt würden", schreibt der Konzern in der aktuellen Mitteilung.

Direkt nach der Aufforderung zur Räumung der Wohnungen hatte Vonovia Widerspruch eingelegt. Diesen wies der Kreis jüngst mit einem erneuten Schreiben an die Mieterinnen und Mieter zurück. Deswegen beschreitet Vonovia nun den Klageweg.

Vonovia hat gute Chancen

Ein Schritt, der für den Kreis nicht überraschend kommt. Bereits Ende vergangenen Jahres teilte er dem hr mit, dass im Falle einer Zurückweisung des Widerspruchs der Weg zur Klage offenstehe und man mit einer ebensolchen rechne.

Die Chancen, diesen Rechtsstreit zu gewinnen, stehen für Vonovia womöglich nicht schlecht. In dem Bauschein von 1961, der dem hr vorliegt, ist von Auflagen nicht die Rede.

Auch der Mieterschutzbund Darmstadt, der sich sonst eher als Kritiker des Immobilienkonzerns präsentiert, teilte 2020 die Auffassung der Vonovia. "Die Wohnungen werden schon seit ewigen Zeiten als Wohnraum genutzt. Ich verstehe nicht, was daran illegal sein soll", sagte eine Sprecherin.

Bauschein für die Siedlung aus dem Jahr 1961 Bild © hr

Bewohner hegen Verdacht

Einige Bewohner hegen den Verdacht, dass hinter den angestrebten Räumungen mehr stecken könnte als nur ein möglicher Verstoß gegen das Baurecht. Direkt neben der Siedlung befindet sich das Unternehmen R-Biopharm, das expandieren möchte, auf seinem bestehenden Gelände aber an Grenzen stößt.

Manche Bewohner gehen davon aus, dass Stadt und Unternehmen ein Auge auf das Gelände ihrer Wohnsiedlung geworfen haben. Diesen Verdacht wies Bürgermeister Patrick Koch (SPD) bereits 2020 zurück: "Eine Wohnnutzung ist an dieser Stelle völlig unabhängig von der Situation des benachbarten Gewerbebetriebs weder vorgesehen noch je beschlossen und genehmigt worden."

Verschnaufpause für Mieter

Wie auch immer der Rechtsstreit um ihr Zuhause ausgeht, schon jetzt verschafft er den geplagten Mieterinnen und Mietern eine ausgedehnte Verschnaufpause. Ein solches Verwaltungsstreitverfahren dauert in der Regel fünf Jahre oder länger. Da die Nutzungsverbote erst durchgesetzt werden können, wenn sie rechtskräftig sind, dürfen die Bewohner und Bewohnerinnen mindestens bis Ende des Verfahrens in ihren Wohnungen bleiben.