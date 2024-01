Ab Montag wollen Landwirte bundesweit gegen Sparpläne der Bundesregierung demonstrieren. Auch in Hessen sind Protestaktionen geplant. Der Auftakt ist eine Sternfahrt nach Wiesbaden.

Als Reaktion auf Sparpläne der Bundesregierung wollen am kommenden Montag Landwirte aus ganz Hessen mit Hunderten Traktoren in einer Sternfahrt nach Wiesbaden kommen. In der Landeshauptstadt sei eine Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant, sagte eine Sprecherin des Hessischen Bauernverbands am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Aktionswoche ab kommenden Montag

Dies sei der Beginn einer bundesweiten Aktionswoche mit weiteren regionalen Protesten in Hessen. Am übernächsten Montag (15. Januar) wollen sich demnach hessische Bäuerinnen und Bauern an einer Großdemo in Berlin beteiligen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Künftig sollen sie für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge Steuern zahlen, wovon sich die Bundesregierung rund 900 Millionen Euro für das kommende Jahr erhofft. Über die sogenannte "Agrardieselvergütung" konnten sich die Landwirte zudem bisher einen Teil der Steuer auf Diesel erstatten lassen, rund 21 Cent pro Liter. Das soll künftig wegfallen.

Dagegen protestieren Bauern schon länger: Ende Dezember hatte es einen Protest mit rund 130 Traktoren im Kreis Bergstraße gegeben, in Kassel hatten sich Landwirte zu einem "stillen Protest" versammelt.

Hessischer Bauernverband sieht Wettbewerbsnachteil

Laut dem Präsident des hessischen Bauernverbands, Karsten Schmal, würde die Streichung des Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung zusammen mit der CO2-Emissionsabgabe einen Wettbewerbsnachteil von über einer Milliarde Euro pro Jahr für die deutsche Landwirtschaft bedeuten.

Dies würde ihren Strukturwandel "weiter befeuern und die Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln gefährden". Bauern setzen laut Schmal "ihre Maschinen nur für ihre betrieblichen Arbeiten und kaum im Straßenverkehr ein".

Daher sei eine Entlastung angebracht, "zumal es bisher keine praxistauglichen Alternativen bei Kraftstofftechniken für Traktoren gibt".