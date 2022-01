Die Firma Alnatura in Darmstadt hat gemahlene Erdmandeln zurückgerufen.

Betroffen seien die Mindesthaltbarkeitsdaten 12.02.22, 15.07.22 und 14.09.22, hieß es in dem am Montag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. In einer Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Ware sei bereits aus dem Verkauf genommen worden.