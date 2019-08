Die Suche nach Grundschullehrern wird für Hessen nach Ansicht der Lehrergewerkschaft GEW immer schwieriger, solange die Bezahlung nicht besser wird.

Sechs Bundesländer hätten bereits beschlossen, den Grundschullehrern mehr zu zahlen, sagte GEW-Referent George. Hier gerate Hessen zunehmend in Zugzwang. Se.lbst wenn formal alle Stellen besetzt seien, sei es häufig so, dass der Unterricht nicht von fertig ausgebildeten Lehrkräften, sondern zum Beispiel von Studierenden gehalten werde. Die GEW will heute zwei Wochen nach Schulstart über die Situation berichten