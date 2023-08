Auf dem hessischen Arbeitsmarkt hat wie erwartet die Sommerflaute eingesetzt.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg vom Vormonat um rund 3.000 auf 181.560 Frauen und Männer, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Frankfurt berichtete. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 4,9 Prozent betragen. Der Anstieg fiel allerdings nicht so stark aus wie befürchtet. Um die Saisoneffekte bereinigt sei die Zahl der Arbeitslosen sogar um 4.000 Menschen gesunken, so die Arbeitsagentur.