Die Lufthansa hat die im ersten Halbjahr stornierten Tickets weitestgehend erstattet.

Offen seien lediglich noch kompliziertere Fälle, teilte die LH am Freitag mit. Demnach haben die Airlines der Gruppe in diesem Jahr bislang rund 2,6 Milliarden Euro an insgesamt sechs Millionen Kunden erstattet. Offen seien derzeit 1,1 Millionen Fälle.