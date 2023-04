Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat erstmals Fahrer des Restaurant-Lieferdiensts Lieferando zum Streik aufgerufen.

Die Beschäftigten sollen sich am Freitag vor der Frankfurter Lieferando-Niederlassung versammeln und dann an der Hauptwache demonstrieren, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Die NGG fordert für die rund 6.500 Beschäftigten unter anderem einen Stunden-Mindestlohn von 15 Euro. Bei Lieferando gibt es keinen Tarifvertrag. Lieferando zeigte sich zunächst nicht verhandlungsbereit. Die Mehrheit der Fahrer sei zufrieden, hieß es.