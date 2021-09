Jetzt schon an Weihnachten denken? Viel zu früh? Weit gefehlt! Wegen weltweiter Lieferprobleme, Staus auf den Weltmeeren und explodierten Frachtpreisen wird die Ware in den Deko-Regalen knapp. Die Marge für die in Asien hergestellte Ware sinkt zudem extrem. Was machen also die Unternehmen, die diese Weihnachtsware verkaufen wollen – das erklärt mex, das Wirtschaftsmagazin des Hessischen Rundfunks.