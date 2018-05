Die Geschäfte rund um den Kornmarkt in Limburg müssen am Sonntag geschlossen bleiben.

Der für dieses Wochenende geplante verkaufsoffene Sonntag in Limburg fällt aus. Die "Allianz für einen freien Sonntag" klagte dagegen - und hatte wegen eines Fehlers der Stadt leichtes Spiel vor Gericht.

"Auto & Einkaufen und jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie" - so wirbt der CityRing, der Verbund der Limburger Einzelhändler, auf seiner Webseite für den verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende. Denn parallel zum Limburger AutoSalon, an dem 14 Autohäuser in der Innenstadt Fahrzeuge präsentieren, sollten die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen. Eigentlich. Jetzt machte die Stadt einen Rückzieher: Die Geschäfte dürften doch nicht öffen, teilte sie am Mittwochnachmittag den Händlern mit.

Stadt räumt Fehler ein

Der Grund: Die "Allianz für den freien Sonntag" hat erfolgreich gegen den Sonntagsverkauf geklagt. Die Stadt werde dagegen keine rechtlichen Schritte einlegen, sagte der Sprecher der Stadt hessenschau.de am Donnerstag. "Das macht keinen Sinn", erklärte Johannes Laubach, "wir hätten nach eigener Einschätzung keine Chance auf Erfolg."

Laubach räumte ein, dass die Stadt bei der Planung des Sonntagsverkaufs einen Fehler gemacht habe: Ein solcher Tag muss unter dem Titel "Allgemeinverfügung" veröffentlicht werden, die Stadt hatte dagegen zunächst nur eine "Verordnung" herausgegeben. So habe man es alle Jahre gemacht - mit dem Unterschied, dass in den Vorjahren niemand dagegen Klage eingereicht habe, sagte Laubach. Bis zum Sonntag sei nun schlicht die Zeit zu knapp, um den Fehler auszubügeln.

Bei Verstoß drohen Geldbußen

Die "Allianz für einen freien Sonntag", die unter anderem von Gewerkschaften, Kirchen und Sozialverbänden getragen wird, hatte vor Gericht Widerspruch gegen den Sonntagsverkauf eingereicht und damit - wie schon häufiger in anderen Kommunen - Erfolg. Zuletzt musste Ende April der geplante verkaufsoffene Sonntag in Michelstadt (Odenwald) kurz vor knapp abgesagt werden. Die Geschäftsleute protestierten dagegen mit einer "Traueraktion" und verhüllten ihre Schaufenster für einen Tag mit schwarzer Folie.

Ob der Limburger CityRing zu ähnlichen Mittel greifen wird, ist noch unbekannt. Der Händler-Verbund "bedauert diese Entwicklung zutiefst", ließ er wissen. Er wies seine Mitglieder darauf hin, dass sie sich an das Verkaufsverbot halten sollten. Anderenfalls drohen Bußgelder in vierstelliger Höhe für jedes einzelne Geschäft.

Die Stadt hat bereits Lehren aus der Panne mit dem verkaufsoffenen Sonntag gezogen. "Wir werden den Sonntagsverkauf künftig mit mehr Vorlauf planen und drei Monate vorher ankündigen", sagte der Sprecher der Stadt. Dann könne man noch auf eventuelle Klagen reagieren.

