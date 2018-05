Luftschadstoffe in Limburg

Durchatmen im Umweltministerium: Im juristischen Streit um zu hohe Stickoxid-Werte in Limburg bleibt dem Land Hessen die von der Umwelthilfe geforderte Strafe erspart. Die Luft sei zwar schlecht - aber nicht der Plan, der das ändern soll.

Die Luft ist seit Jahren überdurchschnittlich schlecht in Limburg. Der Streit, wie das zu ändern sei, zieht sich ebenfalls schon über Jahre. Die Deutsche Umwelthilfe hatte das Land auf ein Zwangsgeld von 10.000 Euro verklagt, weil die Pläne zur Luftverbesserung nicht ausreichend seien. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden wies nun am Freitag den Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes zurück.

Der juristische Streit um die dicke Luft in Limburg beschäftigt das Verwaltungsgericht schon seit Jahren. So verpflichteten die Richter das Land im Jahr 2015, für Limburg schnellstmöglich einen Luftreinhalteplan zur Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung aufzustellen. Im Herbst 2017 drohte das Gericht dem Land mit Zwangsgeld, sollte es nicht bis Jahresfrist handeln.

Umwelthilfe: Keine wirksamen Maßnahmen ergriffen

Daraufhin legte das Umweltministerium eine erste Fortschreibung des Plans vor, die die Umwelthilfe für verspätet und ungenügend hielt: Wirksame Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung wie eine City-Maut, Dieselfahrverbote oder Tempolimits seien demnach nicht ergriffen worden.

Das Verwaltungsgericht befand nun aber, dass es ein weites Ermessen des Landes gebe, wie die Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung erreicht werden kann. Dabei sei ein schlüssiges Konzept erkennbar, auch wenn die Luft in Limburg dadurch nicht sofort besser werde. Das Gericht betonte aber auch, dass in der Stadt an der Lahn nach wie vor dringender und erheblicher Handlungsbedarf bestehe. Dort werden seit Jahren die zulässigen Stickstoffdioxidwerte überschritten (aktuelle Messwerte finden Sie hier).

Sammelklage zu Dieselfahrverboten in Hessen

Das Gericht entscheidet auch noch in einem Sammelverfahren über mögliche Dieselfahrverbote in hessischen Städten. Die Deutsche Umwelthilfe hat Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt und Offenbach wegen nicht eingehaltener EU-Grenzwerte für saubere Luft verklagt. Wann das Verfahren eröffnet wird, ist noch offen. Mindestens fünf Städte hatten im vergangenen Jahr in Hessen nach Auskunft des Umweltbundesamtes den Stickoxid-Grenzwert nicht eingehalten. Neben Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt waren dies Limburg und Gießen.

