Linke-Fraktion kritisiert Rodung

Die Landtags-Fraktion der Linken hat den Polizeieinsatz am Fechenheimer Wald und die Rodung anlässlich des A66-Ausbaus am Mittwoch kritisiert. In Zeiten des Klimawandels brauche es einen echten sozial-ökologischen Wandel statt Abholzung von Wäldern, hieß es in einer Mitteilung. Dass sich Bundes- und Landespolitik weiter an der Zerstörung von Wäldern beteilige, sei absurd. "Mit Blick auf die umstrittenen Großprojekte gilt: Auch die Grünen in Hessen entsorgen ihre Glaubwürdigkeit bei Regierungsbeteiligung im Bund oder in den Ländern offenbar im Container für Grünschnitt."