Straße frei für Lastwagen: Lkw-Demo in Wiesbaden

Straße frei für Lastwagen: Lkw-Demo in Wiesbaden Bild © privat

Lkw-Großdemo in Wiesbaden

Lkw-Fahrer demonstrieren in Wiesbaden gegen höhere Mautgebühren

Eine Lkw-Demonstration zwischen Mainz und Wiesbaden hat für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Protest richtete sich gegen höhere Mautgebühren auf deutschen Fernstraßen, die ab dem 1. Dezember geplant sind.

An dem Konvoi nahmen am Samstag ungefähr 250 Lastwagen teil, wie ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden sagte. Wegen der Demonstration kam es zwischenzeitlich zu Sperrungen von Zufahrtsstraßen sowie von Auf- und Abfahrten der Autobahnen 60 und 671.

Für eine Abschlusskundgebung postierten die Lastwagen sich in der Wilhelmsstraße in der Wiesbadener Innenstadt. Dort ging die Polizei von einer Sperrung bis in den Nachmittag aus. Aufgerufen zur Demonstration hatte der Bundesverband Logistik und Verkehr.

Bundesverband: Angst vor Insolvenzen

Anlass für den Protest der Lastwagenfahrer ist die Mauterhöhung und CO2-Aufschlag ab dem 1. Dezember. Die Transportunternehmen sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Viele kleine und mittlere Unternehmen befürchten Insolvenzen , wie ein Sprecher des Bundesverbands Logistik & Verkehr-pro (BLV-pro) sagte. Der Frust und die Angst sei groß.