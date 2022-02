Lkw-Kontrolle an A45: Etliche Verstöße

Bei einer Schwerpunktkontrolle an der Raststätte Langen-Bergheim-West an der A45 bei Hammersbach (Main-Kinzig) haben Verkehrspolizisten am Dienstagvormittag etliche Verstöße bei Lastwagen festgestellt.

Nur zwei von sieben inspizierten Gespannen seien einwandfrei unterwegs gewesen. Meist ging es um Überladung und nicht eingehaltene Ruhezeiten.