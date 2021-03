Die Bauarbeiten für einen geplanten Logistikpark in Wölfersheim (Wetterau) dürfen vorerst nicht weitergehen.

Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel wies eine Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen ab, wie der Gerichtshof am Donnerstag mitteilte. Der BUND hatte im Juli 2020 erfolgreich einen Eilantrag gegen die Fortführung des Bauprojekts gestellt. Gegen den Beschluss war Beschwerde vor dem Gericht in Kassel eingelegt worden. Der Baustopp gilt laut einem Sprecher bis zum Urteil im Hauptsacheverfahren.