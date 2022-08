Der Lohbergtunnel an der B426 bei Mühltal ist ab Montag drei Wochen lang gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Wer in den kommenden drei Wochen zwischen Darmstadt und dem Odenwald pendeln muss, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Der Lohbergtunnel an der B426 bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg) ist nach Angaben von Hessen Mobil ab Montag für den Verkehr gesperrt, weil er saniert werden muss.

Die Arbeiten laufen bis zum 19. August. In dieser Zeit müssen Autofahrer und Autofahrerinnen eine weiträumige Umfahrung nutzen.

Zunächst soll die Fahrbahn der B426 zwischen dem Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt und Ober-Ramstadt auf einer Länge von etwa 530 Metern erneuert werden, danach folgen die Arbeiten im Tunnel selbst.

Insgesamt werden dort 43 Schächte mit Leitungen und Leerrohren unter der Fahrbahndecke saniert. Diese haben sich durch den Schwerlastverkehr teilweise mehrere Millimeter abgesenkt.

Laut Hessen Mobil erfolgt die Umleitung in Richtung Darmstadt beziehungsweise Autobahn über die B449 bis Darmstadt und weiter über Klappacher Straße und Landskronstraße.



In Richtung Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) folgt der Verkehr der Kreisstraße K138 über Waschenbach und Frankenhausen und weiter über die L3099 bei Nieder-Modau zurück zur B426.



Mehr Informationen zur Lage auf Hessens Straßen finden Sie stets aktuell in unseren Verkehrsmeldungen.

